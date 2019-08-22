الأولى

على الرغم من الهدوء الصيفي سواء كان سياسيا او اجتماعيا شغل موضوع تلوث سلندرات الغاز الشارع الكويتي خلال الايام الماضية.

المشكلة ذات الأبعاد الصحية والبيئية بدأت شرارة التفاعل معها بعد أن قام أحد المواطنين بتصوير فيديو في احد مراكز توزيع الغاز التابع لاحدى الجمعيات التعاونية ورصد فيه الضرر البالغ الذي أصاب أغلب اسطوانات الغاز والأوساخ والأتربة التي تجمعت عليها حتى تكاد لا تجد منها ما يخلو من تلك الأوساخ.

وقد أثار ذلك التصوير بعد انتشاره بصورة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي شجون المواطنين والمقيمين ولفت نظرهم تجاه المشكلة التي تفاعل معها بعض الناشطين في مجال الصحة والبيئة.

السلندرات الصغيرة التي لايكاد يخلو بيت أو مطعم منها لاتحتاج الى خبير بيئي أو وسائل فحص دقيقة حتى تتضح درجة التلف والتلوث على سطحها، فمجرد نظرة عابرة بالعين المجردة كافية ليستطيع المرء أن يرى الأوساخ والزيوت والأتربة بالاضافة الى بعض الحشرات والديدان والصراصير بشكل جلي وواضح، الأمر الذي يشكل خطورة صحية ومنظرا بشعا وأمراضا محتملة وملوثات قد تنتشر في المنازل بسهولة وفي وقت قصير.

وقد شهد موقع التواصل الاجتماعي الاكثر استخداما وتعبيرا في الكويت تويتر تفاعلا كبيرا مع هذه المشكلة حيث قام بعض النشطاء ومستخدمو الموقع امس الأول بعمل هاشتاق خاص بها حمل اسم # سلندرات_الغاز_تنقل_الامراض.

ونال هذا الهاشتاق نصيبا كبيرا من الاهتمام والتفاعل حتى أخذ موقعا متقدما بين الهاشتاقات الأخرى حيث تم توجيه المطالبات والانتقادات الى الجهات المسؤولة عن هذه العملية وعلى رأسها شركة ناقلات النفط والجمعيات التعاونية ومطالبتها بحل المشكلة والاهتمام بصحة المواطن من خلال تنظيف تلك الاسطوانات قبل توزيعها على المنازل.

الموضوع حاز على اهتمام بعض النواب مع توقع بأن يشهد الموضوع تفاعلا نيابيا أكبر خلال الأيام القادمة، حيث طالب النائب حمدان العازمي وزير النفط وزير الكهرباء خالد الفاضل بالايعاز لشركة ناقلات النفط بالعمل على تنظيف سلندرات الغاز قبل توزيعها على فروع الجمعيات، خاصة بعد كثرة شكاوى المواطنين من انتشار الأمراض بسبب عدم نظافة تلك السلندرات، كما شاركه الاهتمام النائب ماجد المطيري حيث طالب ايضا بضرورة معالجة تلوث سلندرات الغاز قبل توزيعها على المواطنين، مطالبا في تصريح صحافي وزير النفط بضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين مؤكدا رفضه المساومة على صحة المواطنين والحرص على سلامتهم.