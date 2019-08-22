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قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أمس ان المشاركة المجتمعية في تقديم المبادرات والأفكار لتطوير عمل الأجهزة الحكومية ومشاريعها تمثل أحد الروافد الداعمة لسياسات الحكومة في رسم خططها التنموية.

وأضاف المزرم في بيان صحافي أن المشاركة المجتمعية في تطوير عمل الأجهزة الحكومية نافذة من عدة نوافذ لتمكين المواطنين لاسيما فئة الشباب من نقل رؤاهم وتطلعاتهم إلى القياديين والمسؤولين في الدولة.

وأكد إيمان الحكومة بفتح المجال للمبادرات والأفكار الوطنية للجميع دون حكرها على جهة تنفيذية أو فرق ولجان حكومية خاصة مضيفا أن المجتمع الكويتي يزخر بكثير من المبادرات الوطنية والشبابية التي تبنتها بعض الوزارات الحكومية.

ونوه بمساهمة مؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية والشبابية بشكل فاعل في تقديم العديد من الحلول والأفكار التي تخدم المجتمع الكويتي.

وأشار إلى التوجيهات السامية للحكومة والوزراء التي شددت وحرصت على الاستثمار في العنصر الوطني ودعم الشباب الكويتي وجهودهم.

وأوضح أن سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة تبني المبادرات الشبابية ما انعكس على خطط الحكومة التنموية ورؤية كويت جديدة 2035 التي شملت محاور متعددة الاتجاهات.

وبين المزرم أن مجلس الوزراء أصدر قرارات عدة من ضمنها الاعداد لفريق مبادرات يتكون من موظفين في الجهات الحكومية بناء على ترشيحات جهاتهم موضحا أن من مهام الفرق تقديم مبادرات وأفكار من واقع عملهم الحكومي بما يدفع نحو تطوير العلاقة بين الأجهزة الحكومية ببعضها وبين المواطنين والارتقاء بالعمل الحكومي.

وأكد أن المشاركة المجتمعية لها أولوية إذ أن كثيرا من المبادرات والأفكار تطرح في وسائل التواصل الاجتماعي أو تقدم بشكل فردي إلى الجهات الحكومية المعنية سواء من الخبرات الوطنية أو الشباب الأمر الذي رأت معه الحكومة وضع آليات منظمة لتلقي مثل تلك الاقتراحات ودراستها وربط مقدميها وأصحابها مع الجهات المعنية بالتنسيق مع فريق المبادرين.

وذكر أن الحكومة تسعى دائما إلى تعزيز روح المبادرات والأفكار سواء من داخل الأجهزة الحكومية أو على مستوى المواطنين.