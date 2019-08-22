الأولى

أصدر النائب العام ضرار العسعوسي قراراً بتعيين مديري النيابات ونواب المديرين على ان يعمل بمقتضاه اعتباراً من اول سبتمبر المقبل.

ونص القرارعلى تعيين كل من ناصر البدر مديراً لنيابة العاصمة ونيابة سوق المال، وطلال العبدالرزاق نائباً له، أحمد السدره مديراً لنيابة حولي وأحمد الحمود نائباً له، فيصل الحسن مديراً لنيابة الفروانية، وعبدالعزيز المسعد نائباً له، حمد السلاحي مديراً لنيابة الاحمدي ومبارك الكبير، ومحمد العنزي نائباً له، علي بن ناجي مديراً لنيابة الجهراء وأحمد الخلف نائباً له، فيصل المطيري مديراً لنيابة الاموال العامة وحمود الشامي نائباً له، عبد الوهاب المعيلي مديراً لنيابة الاحداث ومحمد الدوسري نائباً له، خالد الطاحوس مديراً لنيابة المخدرات والخمور ومحمد روح الدين نائباً له، محمد الغملاس مديراً لنيابة شؤون الاعلام والمعلومات والنشر، ومحمد الفريح نائباً له، عبد العزيز الربيعان مديراً لنيابة الشؤون التجارية ويوسف آل بن علي نائباً له، مشعل الغنام مديراً لنيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي وطلال الفهد نائباً له، و هاشم سيد عبدالمجيد هديه مديراً لنيابة الاسرة وعبدالله الملا نائباً لة.