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علمت «النهار» أن الهيئة العامة للقوى العاملة، سجلت استقالة 16 من موظفيها خلال الفترة القليلة الماضية، بعدما فضلوا الاتجاه الى القطاع الخاص والجهات الحكومية الأخرى لاسباب مرتبطة بظروف العمل.

وأكدت المصادر، أن العدد قابل للزيادة مع انطلاق العام الدراسي الجديد ومباشرة الطلبة لدراستهم، مبينة أن أغلب الذين تقدموا بالاستقالات أشاروا الى أن الدافع وراء القرار غياب المزايا والغاء اللجان والمكافآت فضلا عن تمديد الدوام الرسمي الى الثانية والنصف ظهرا، باعتبار ان لديهم ظروفا خاصة ومرتبطين بتوصيل ابنائهم من والى المدارس.

وذكرت أن عددا من المستقيلين توجهوا الى الجهات الحكومية الاخرى ذات الدوام الاقل، بينما انضم البقية الى القطاع الخاص والعمل الحر، مشيرة الى ان هناك توجها لدى اخرين من موظفي الهيئة نحو تقديم الاستقالات.