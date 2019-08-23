مال وأعمال

حالة من الحذر تسيطر على الأسواق النفطية، مع تتابع التقارير المتشائمة بشأن خفض الطلب على النفط العام الحالي، لا سيما الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك». وللشهر الثامن على التوالي تراجع إنتاج «أوبك» في يوليو 2019، فيما يعكس استمرار جهود المنظمة دعم أسعار النفط، بحسب تقرير المنظمة الصادرة الأسبوع الماضي. وأعلنت المنظمة عن توقعات متشائمة بشأن النفط الخام للفترة المتبقية من العام الحالي، في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. وخفضت توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2019 بمقدار 40 ألف برميل يوميا، إلى 1.10 مليون برميل يوميا إلى 99.92 مليون برميل يوميا، فيما ترجح أن تسجل السوق فائضا طفيفا في 2020.

وحسب التقرير، انخفض معدل إنتاج «أوبك»إلى 29.61 مليون برميل يومياً، بتراجع 246 ألف برميل يومياً، لتصل نسبة التزام الدول الأعضاء باتفاق الإنتاج نحو 144 في المئة في يوليو.

فيما نقلت وكالات إخبارية، أن التزام تحالف (أوبك +)، الذي يضم الدول الأعضاء في «أوبك»، إضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا، بخفض إنتاج النفط بلغ بنسبة 159 في المئة في يوليو 2019.

خفض شديد

ووفقًا للبيانات، أجرت السعودية خفضاً شديداً للإنتاج بواقع 134 ألف برميل يومياً ليصل بذلك إنتاجها إلى 9.698 ملايين برميل يومياً.

في حين خفضت إيران مجبرة بسبب العقوبات الأميركية، وليبيا وفنزويلا، الإنتاج بمعدل جماعي بلغ 121 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي.

إيران

وتراجع إنتاج إيران من النفط الخام في يوليو إلى أدنى مستوياته منذ ثمانينيات القرن الماضي، بفعل عقوبات الولايات المتحدة الأميركية. وأشارت بيانات «أوبك» إلى انخفاض إنتاج إيران من النفط إلى 2.213 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، من 2.26 مليون برميل يوميا في يونيو السابق عليه، بواقع 47 ألف برميل.

ووصل التراجع السنوي في إنتاج إيران النفطي 40.7 في المئة، مقارنة بنحو 3.737 ملايين برميل في يوليو 2018.

وفرضت الولايات المتحدة حزمة عقوبات على إيران في نوفمبر 2018، طالت صناعة النفط من إنتاج وتصدير ونقل، أو الحصول على عائدات النفط حال تصديره بعيدا عن القنوات الرسمية.

اتفاق غير مؤثر

وحول تأثير اتفاق خفض الإنتاج الأخير أوبك + قال المحلل الكويتي لأسواق النفط العالمية أحمد حسن كرم، إن الاتفاق لم يعد مؤثرا بشكل كبير على أسعار النفط أخيراً.

وأضاف كرم أن تأثيره أصبح بسيطاً جدا، فمازالت أسعار النفط تتراوح عند أسعار غير مطمئنة للدول الأعضاء.

وتابع: أداء السوق النفطية متذبذب في ظل متغيرات متسارعة ومتضادة في بعض الأحيان، فتارة يستمر بالارتفاع في ظل معطيات بشأنها تخفضه، وتارة أخرى ينخفض في حين أن هناك محفزات للارتفاع.

ويؤيد كرم توقعات «أوبك» المتشائمة بانخفاض الطلب على نفطها في ظل المعطيات الحالية.

وقال: انه مع تواجد عوامل متضاربة بالأسواق النفطية سنرى أسعار النفط تتراوح على ما هي عليه الآن عند 60 دولارا، وهذا ربما سيستمر لفترة إلى أن تقوى أحد العوامل التي بشأنها ترفع أو تخفض اسعار النفط.

