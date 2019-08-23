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تشكو العديد من الأمهات من إصابة أطفالهن بالنحافة الشديدة والضعف نتيجة قيامهم بنشاط حركي كبير يعمل على حرق السعرات الحرارية في أجسامهم بسرعة كبيرة وهذا ما يتسبب في إصابة الأمهات بالتوتر للشك في صحة نمو أطفالهن.

ولتتمكني من علاج مشكة نحافة الطفل الشديدة يمكنك إطعام الطفل بعض الأغذية التي تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية والتي تفوق الكمية التي يقوم جسم طفلك بحرقها لعلاج مشكلة النحافة، ونقدم مجلة لك في هذه المقالة قائمة ببعض الأغذية التي يمكن تقديمها لطفلك لعلاج تلك المشكلة.

الحليب

يمكنك تقديم الحليب كامل الدسم لطفلك يوميًا لتغذية جسمه بالعناصر التي يحتويها الحليب ولتساعديه على التخلص من النحافة المزعجة.

العسل

تقديم العسل الأسود والأبيض لطفلك يوميا قد يكون علاجاً مثالياً لمشكلة النحافة، فالعسل الأسود والأبيض يحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية والتي تعمل على زيادة وزن طفلك، يمكنك تحلية الحليب بالعسل في حالة عدم رغبة طفلك في تناول العسل.

الفواكه المجففة

تحتوي بعض الفواكه المجففة على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية والتي قد تساعد على زيادة وزن طفلك كالتين المجفف والمشمش المجفف، قدمي تلك الوجبات لطفلك كوجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسة.

السمسم

تحتوي حبوب السمسم على نسبة كبيرة من الزيوت الطبيعية التي قد تساعدك على علاج نحافة طفلك، قدمي السمسم مع أطباق طفلك المختلفة لتغذيته بالسمسم وعلاج النحافة.

التمر

بالطبع تعرفين الفوائد الرائعة للتمر والتي تتمنين أن يحصل عليها طفلك، كما يمكن أن يتخلص طفلك من النحافة الشديدة عن طريق تقديم ثمار التمر له وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

الموز

قد يفضل طفلك تناول ثمار الموز دون أن يعرف أهمية الموز في التخلص من النحافة، قدمي الموز لطفلك كثمار أو كعصير موز بالحليب ليتخلص من مشكلة النحافة الشديدة.

