الناس

يحكى أنه في يوم من الايام كان هناك سلطان عادل يساعد كل محتاج ويحكم بين أهل بلدته بالعدل، يكسو العريان ويطعم الجائع، وكان الجميع يحبه، وفي يوم من الايام جلس السلطان بين أهله ورعيته وأخذ يعد حسناته متفاخراً بها قائلاً: أنا أساعد المحتاجين وأطعم الفقراء واحكم بين الناس بالعدل، انا ليس لدي عيب أو نقص، فقال له جميع الحاضرين: نعم مولانا السلطان أنت ليس عندك عيب.

سمع الشيخ حمدان بما قاله السلطان وما ورد عنه فقابله في المسجد وهو يصلي، اقترب منه وقال له في هدوء: نعم يا مولاي السلطان إن حسناتك كثيرة، ولكن بالتأكد فيك عيب ونقص، فالكمال لله وحده سبحانه وتعالى، ولا يوجد انسان في هذه الدنيا كامل بلا عيب، تعجب السلطان من كلام الشيخ حمدان وأخذ يفكر ويفكر ويسأل كل المقربين منه عن العيب الذي فيه، فقال له الجميع : إن كان فيك عيب فاسأل عنه الشيخ حمدان وهو يخبرك.

ارسل السلطان للشيخ من جديد وسأله عن العيب الذي فيه، فكر الشيخ حمدان قليلاً ثم قال : امهلني ثلاثة ايام يا مولاي وبعدها سوف أخبرك عما بك من عيوب، مر يومان وفي نهاية اليوم الثالث جاء الشيخ حمدان ودخل الى السلطان ثم قال له: لقد رأيت اليوم حادثة عجيبة يا مولاي، فسأله السلطان: ماذا حدث ؟ قال الشيخ: بينما كان ابنك الامير يسير في الطريق، خرجت امامة مجموعة من الكلاب تنبح عليه، واقترب احدها وعض الامير في رجله . فزع السلطان وهب من مجلسه على الفور ونادى: يا حراس امسكوا جميع الكلاب في البلدة، اقتلوا جميع الكلاب، هنا ضحك الشيخ حمدان وقال : مهلاً يا مولاي، أمن أجل كلب واحد عض ابنك الأمير تأمر بقتل كل الكلاب في البلدة؟ أليس هذا بظلماً يا سيدي السلطان؟ لقد غضبت فظلمت والظلم عيب يا مولاي، سكت السلطان وعرف عيبه فقال له الشيخ حمدان: سبحان من له الكمال .

