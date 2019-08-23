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استعاد دواين جونسون المعروف بـ «ذي روك» لقب الممثل الأعلى أجراً في العالم مع ثروة قدرها 89,4 مليون دولار جمعها في خلال 12 شهراً، بحسب مجلّة «فوربس». وكان اللاعب السابق لكرة القدم الأميركية الذي خاض مجال التمثيل يحتل صدارة هذا التصنيف سنة 2016 قبل تراجعه إلى المرتبة الثانية في السنتين الأخيرتين. لكنه استعاد مركز الصدارة سنة 2019 مع الثروة التي جناها بين الأوّل من يونيو 2018 والأوّل من يونيو 2019. وأدّى الممثل البالغ من العمر 47 عاماً والمتخصص في أفلام الحركة بطولة «جومانجي: ويلكام تو ذي جانغل» (2017) وشارك في الجزء الأخير من سلسلة أفلام «فاست أند فيورييس» الذي خرج هذا الشهر إلى الصالات. وتلاه في المرتبة الثانية كريس همسوورث (76,4 مليون دولار) أحد أبطال إنتاجات «مارفل» الذي شارك في الإنتاج الأخير «أفنجرز: اندغايم» الذي بات يعدّ الفيلم الأكثر درّاً للإيرادات في تاريخ السينما.

