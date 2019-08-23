إضاءات

أكد الملحن القدير غنام الديكان ان الاغنية لها دور مهم في حياة الناس في توصيل العديد من الرسائل والمعاني كما يستطيع الفنان ان يوصل الاحساس خاصة ان الاغنية لا تخضع الى لغة معينة ولاترتبط بمكان معين لان ذلك الفن ينبع من الكل وهذا الامر ساعد ان تصل تلك النوعية من ثقافات الشعوب خلال الموسيقى والغناء وخصوصا في هذا العصر أصبحت الموسيقى لها دور مهم جاء ذلك خلال لقائه مع المذيعة ايمان نجم في البرنامج المميز «الليلة» الذي عرض عبر شاشة تلفزيون الكويت بوجود فريق عمل مميز في عطائه بقيادة المخرج المبدع طلال البرجس وايضا رئيس الإعداد احمد صباح واعداد كل من صالح الدويخ، اميرة نجم وياسر العيلة وبيبي الخضري وعبدالعزيز الغفار كما كانت هناك مشاركة من قبل فرقة تلفزيون الكويت .

كما تطرق خلال المقابلة الى الفنان القدير شادي الخليج وقال: التقيت مع الفنان شادي الخليج في العديد من الاعمال والاغاني الجميلة وخاصة في اوبريت «مذكرات بحار» التي كنا في بداية مشروعها نجلس في بيته ونضع لمسات العمل ولا انسى حضور اهل البحر الى البروفات والتي لاقت استحسانهم وعلمت انني اسير على الطريق الصحيح في اختيار وتدرج اللحن والاغنية ومن بعدها تم اتخاذ المسار الى منحى آخر وفضلنا ان يكون ذلك من خلال الاوبريتات.

واما عن فرقة التلفزيون فقال: الفرقة ادت العديد من الفنون الشعبية وهم الأساس الذي بدأت معهم وكانت تجارب ناجحة في الاوبريتات وخاصة في ايام مسؤولية الاعلامي القدير محمد السنعوسي وايضا الشاعر بدر بورسلي الذي كان لهم دور مهم في البدايات ومن بعدها تم تكليفي في الاوبريتات من قبل وزارة التربية وايضا لا أنسى الملحن مرزوق المرزوق الذي كان بينا انسجام واضح وايضا العديد من الملحنين والفرقة كانت مجموعة من الشباب ومنهم ايضا من الفرق الشعبية الاخرى التي كانت موجودة في الكويت .

وبسؤاله عن الفنانة القديرة سناء الخراز قال: كانت من ضمن الطالبات المشاركات في الاوبريتات وتمتلك صوت «موعادي» ومميزاً وصوتاً وطني واتمنى ان يكون لها دور في هذه الايام وألا يكون مختفيا خلال هذه السنوات التي مضت ولكونها مميزة فانها تريد عناية خاصة وهذا من حقها حيث لايوجد احد مثل خامة صوتها واسميها صوت الوطن الجميل

وخلال البرنامج كانت هناك مشاركة من الفنانة سناء الخراز عبر الهاتف حيث تحدثت عن الديكان قائلة : «بوخالد» هو من حببني بالفن واخذ بيدي نحو عالم الاوبريت وكان واثقاً في قدراتي اكثر من نفسي ولن اوفيه حقه واستطاع ان يوثق التراث الشعبي وهو حالة متفردة في الساحة الكويتية كما كانت هناك مشاركة في اتصال من قبل الشاعر القدير بدر بورسلي الذي قال: كنت مع زميل النجاح غنام الديكان وكانت هناك مجموعة جميلة وهي تجربة جميلة من خلال دعوة من الاعلامي محمد السنعوسي واستطعنا تكوين فرقة التلفزيون وخاصة في ظل وجود الشباب ولا أنسى لحظات البروفات عندما كنا نجلس معا ونضع الاسس للاعمال الغنائية.

