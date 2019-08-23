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«ماتريكس» يعود بجزء رابع


كشفت مصادر إعلامية أن السلسلة الهوليوودية الشهيرة «ماتريكس»، ستعود بجزء جديد هو الرابع في السلسلة، من بطولة كاري آن موس وكيانو ريفز.
وأضافت المصادر، حسب موقع «روسيا اليوم»، أن كاتبة السلسلة الشهيرة، لانا واشوفسكي، ستخرج الفيلم، ما يعني استمرار القصة السينمائية التي بدأت عام 1999. وكانت الأجزاء الثلاثة الأولى من الفيلم قد حصدت أكثر من 1.6 مليار دولار في السوق العالمية، في حين أعلنت مجموعة «وارنر بذرز» أنها تتوق شوقاً لعودة «ماتريكس».
وتأكدت الشائعات المنتشرة حول الجزء الرابع، أول مرة، عندما صرحت واشوفسكي بأنها سعيدة جداً لإحياء هذه الشخصيات مرة أخرى.


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