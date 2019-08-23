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حل الموسيقار هاني مهنى، بصحبة نجلته الفنانة هنادي مهنى، ضيفين على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها «معكم»، المُذاع عبر فضائية «cbc».

وتناولت الحلقة النقاش حول الأعمال الفنية لهنادي مهنى والتي شاركت فيها رمضان الماضي، مثل مسلسل «زلزال»، و«حكايتي»، وبدايتها الفنية، وحياتها الأسرية والعديد من المواقف والذكريات الطريفة مع والدها.

وطالبت «الشاذلي»، هنادي بغناء أغنية «تيتانيك» بشكل جديد، من خلال عزف والدها الموسيقار هاني مهنى بشكل أقرب للموسيقى البلدي، معقبة: «تيجوا نجرب ندخل الشمعدان في التيتانيك، نمشي بإيقاع سريع مع موسيقى بلدي أو صعيدي».

