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يواصل الفنان أحمد بدير، تصوير مشاهده بفيلم «شارع حسن الرفاعي» ومن المقرر الانتهاء من تصوير الفيلم نهائيا خلال الفترة المقبلة. أوضح «بدير»، أنه يجسد شخصية تدعى «الخواجة» الذي يستدرج الشباب والفتيات لشقة بشارع حسن الرفاعي وتحدث العديد من المفاجآت بعد تجمعهم بهذا المكان. وأضاف في تصريحات صحافية، أن أحداث العمل تدور في إطار تشويقي واجتماعي ويتلخص ذلك حول أسرار خفية تتضح مع كثرة المفاجآت ويحيطها حالة من الغموض والإخفاء الملموس وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة. وأكد «بدير» أنه لم يتردد في الموافقة والرغبة بالعمل مع هذا الجيل من الشباب، لافتا إلى أن العمل له قصة هادفة بناءة تجذب شباب الجيل الحالي لمعايشة الكثير منهم لهذه الأحداث في الوقت الحالي.

