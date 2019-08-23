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بمناسبة مرور «60 عاما» على إنشائه أقام المعهد العالي للسينما التابع لأكاديمية الفنون المصرية احتفالية موسعة كانت د.إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة على رأس حضورها إلى جانب عدد كبير من السينمائيين والفنانين والمثقفين المصريين.. بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الإعلاميين.. وشهدت الاحتفالية ضمن أهم فقراتها الرئيسة الكشف عن مشروعات تخرج الدفعة الـ56 لطلاب المعهد في كل تخصصاته والإعلان عن الأفلام والأعمال الفائزة والتي أقرتها لجنة التحكيم الرفيعة المستوي، والتي تكونت من نخبة من كبار السينمائيين والفنانين والأكاديميين المصريين من مختلف التخصصات.

ضمت اللجنة: د. خالد عبدالجليل رئيس المركز القومي للسينما - المخرج الكبير داود عبدالسيد المخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية- المخرج هاني خليفة - د. غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون- المخرج هاني لاشين- الفنان التشكيلي محمد عبلة - د. منى الصبان.. ونخبة من كبار الأساتذة بمعهد السينما.

وقد أشار الحضور وعبروا عن سعادتهم بالمستوى الراقي للمشروعات السينمائية والأفلام الفائزة من جانب شباب السينمائيين والتي تشي بفكر جديد ومتطور يواكب التطور السينمائي الحالي ما يعد مستقبلاً واعداً لهذا الجيل الجديد الذي سيأخذ موقعه بالتأكيد على خريطة وساحة السينما المصرية والعربية.

وقال د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون إن المعهد العالي للسينما شهد ميلاد جيل جديد من المبدعين الشباب في مجال السينما لجميع التخصصات والأفلام الفنية والتقنية التي تميز صناعة السينما، مشيرا إلى أن هناك دائما تطورا فيما يقدمه طلاب الأكاديمية وأنه وجد حماسا وطاقة كبيرة في مشروعات تخرجهم، موضحا أن الأكاديمية تسعى لاختيار عدد من المشروعات وتبنيها وإنتاجها كمشروعات خاصة بالأكاديمية لدعم جيل جديد من المبدعين.

من جانبه، قال د. محسن التوني عميد معهد السينما: ان هذه الدفعة الـ56 التي نحتفل بتخرجها في هذه الاحتفالية تعتبر أكثر دفعات المعهد حظاً من خلال هذه الاحتفالية التي يحضرها هذا الحشد الهائل من المثقفين والفنانين وقيادات وزارة الثقافة وهو ما لم يحدث في تاريخ المعهد خلال 40 عاما، موضحا أن ما يميز مشروعات التخرج هو أن المشروع يمنح الطالب الفرصة في التعبير عن نفسه وعن موهبته وأفكاره قبل الخروج لسوق العمل والاحتراف التي يحكمها آليات إنتاجية معينة، أما في المعهد هناك دائما فرصة العمل من دون قيود وللطالب مطلق الحرية في اختيار الموضوعات التي ينفذها. كما أننا نوفر لهم جميع الإمكانات من أجل إبراز قدراتهم وطاقاتهم ومن هنا تأتي أفلامهم ومشاريعهم على قدر كبير من الجودة الفنية، وأضاف: كما أن المعهد يدرس- من خلال خطة تم وضعها - للاستفادة من أفكار مشروعات التخرج من خلال تطويرها وتحويلها إلى مشروعات فنية كبرى أو نواة لها مثلما حدث في تجربة فيلم «الحاسة السابعة» للفنان احمد مكي.

أما أهم الأفلام التي اختارتها لجنة التحكيم وتم عرضها خلال الاحتفالية فهي: فيلم «كشري» من إخراج محمد الطماوي وهو مأخوذ عن المجموعة القصصية «كشري مصر» التي فازت بجائزة ساويرس الثقافية، والفيلم مدته 15 دقيقة وقام ببطولته الفنان محمد الناجي واستغرق تحضير الفيلم ثلاثة أسابيع وتم تصويره في 16ساعة متواصلة، أيضا الفيلم الوثائقي «معهد الباليه» من تصوير وإخراج علي عامر ويرصد الفيلم التاريخ العربي لمعهد الباليه منذ نشأته وحتى التطور الكبير الذي يشهده حاليا.. الفيلم الثالث «فن الحشرات» للمخرج مينا سعيد وهو ينتمي نوعية أفلام «الانيميشن» والفيلم يضم 5 شخصيات مختلفة الطباع والأفكار ويتناول فكرة الحياة والموت والوجود.

