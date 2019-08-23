الرياضة

يستهل يوفنتوس غدا حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي مع مدرب جديد هو المخضرم ماوريتسيو ساري الذي سيحاول ابقاء «السيدة العجوز» على عرشها للموسم التاسع تواليا. ويخوض يوفنتوس مباراته الاولى غدا على أرض بارما، لكن من دون ساري على الأرجح المصاب بالتهاب رئوي.

وعاد ساري (60 عاما) الى إيطاليا بعد موسم عاصف مع تشلسي الإنكليزي، فبرغم الانتقادات النارية التي تعرض لها في موسمه الأول مع فريق غرب لندن الا انه منحه لقب المسابقة الأوروبية الرديفة «يوروبا ليغ» على حساب مواطنه أرسنال. وسيحلّ المدخن الشره والذي قاد الغريم المحلي نابولي سابقا الى منافسة يوفنتوس على اللقب، بدلا من ماسيميليانو أليغري الذي وضع فريق مدينة تورينو على قمة «سيري أ» في المواسم الخمسة الأخيرة.

وبعد التخلي عن قميصه التاريخي المقلّم بالابيض والاسود، يبحث يوفنتوس عن تغييرات في أسلوبه وخططه. فبرغم نجاحه الكبير في السنوات الماضية، الا ان أليغري انتُقد دوما لأسلوبه الدفاعي المتحفظ. ويرغب مالكو الأندية بلعب جاذب واستعراضي لتعزيز شعبية أنديتهم خارج إيطاليا. ويَعِد ساري الذي يملك في رصيده لقبا وحيدا حققه مع تشلسي الموسم الماضي في يوروبا ليغ، بتقديم اسلوب هجومي مثير.

ويعتقد الحارس المخضرم جيجي بوفون، العائد من موسم عادي مع باريس سان جرمان بطل فرنسا بعد 17 عاما في صفوف يوفنتوس، ان التغيير قد يأتي بثماره. وقال الحارس البالغ 41 عاما «اولئك الذين يسيرون على المسار عينه سيحققون دوما النتائج عينها. لذا يسعى يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا ويريد البحث عن مساحات جديدة». وتابع «ساري ليس ثورة أو مقامرة. هو يمثل فقط مجالا لم يتم اختباره، قصة أخرى كاملة».

ومن بين خصوم «بيانكونيري» هذا الموسم، سيكون نابولي بقيادة المدرب الخبير كارلو أنشيلوتي في موسمه الثاني مع الفريق الجنوبي، وأنتونيو كونتي العائد الى بلاده للاشراف على إنتر العنيد. لكن يوفنتوس انفق الكثير مانحا ساري تشكيلة صلبة تحاول إحراز لقب الدوري للمرة السادسة والثلاثين، ولقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 1996. وسيكون أفضل لاعب في العالم خمس مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يصر ساري على انه «سيصنع الفارق»، نقطة الارتكاز الهجومية في موسمه الثاني بعد قدومه المدوي من ريال مدريد الاسباني، فيما يبرز القادم الجديد في خط الدفاع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت (19 عاما)، الى جانب المخضرمين جورجيو كييليني وليوناردو بونوتشي.

