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الرياضة

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موناكو أقفل الباب أمام فالكاو


أكد نائب رئيس نادي موناكو الفرنسي أوليغ بتروف خلال تقديمه لاعبي الفريق الجدد رغبته في الاحتفاظ بخدمات هدافه الكولومبي راداميل فالكاو في الموسم الحالي على الرغم من رغبة الأخير في الانتقال الى غلطة سراي التركي. وقال الروسي بتروف «فالكاو، نريده ان يبقى. انه لاعب من نوعية عالية وقام بعمل رائع هنا. هو والنادي صنعا التاريخ سويا. لقد سجل الكثير من الأهداف هنا وهو لاعب يمتاز باحترافية عالية». وفي سؤال عما إذا كان فالكاو المرتبط بنادي الامارة حتى عام 2022 يستطيع فرض رحيله كما فعل عام 2014 عندما انضم الى صفوف مان يونايتد، اعتبر بتروف بان الأمل ضئيل في حصول ذلك وأوضح «انه طموح، وأنا أتفهمه.
يريد المشاركة في دوري أبطال أوروبا ونحن نتفهم طموحاته لكنه مرتبط معنا بعقد ويجب احترام هذا العقد. لا أعتقد بأننا سنواجه أي مشكلة في هذا الاطار». وكان بتروف اجتمع أمس الأول بفالكاو المصاب حاليا في كاحله ولن يلعب مبدئيا بعد غد ضد نيم ضمن اطار المرحلة الثالثة من الدوري المحلي، وطلب منه ان «يحترم عقده».وكشف بتروف بأنه بعد التعاقدات مع الفرنسي الدولي وسام بن يدر والنيجيري هنري اونييكورو والجزائري اسلام سليماني، يكون ناديه قد أنهى الصفقات الهجومية في الفريق، لكنه يواصل المحادثات مع مديري أعمال بعض المهاجمين في حال انقلبت الأمور رأسا على عقب في ما يتعلق برحيل فالكاو، بينهما الدومينيكاني ماريانو دياز من ريال مدريد الاسباني وربما الارجنتيني ماورو إيكاردي من انتر الإيطالي.


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