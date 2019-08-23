الرياضة

أفاد نادي ديغون الفرنسي اول من امس بانه تعاقد مع المدافع الدولي المغربي الشاب حمزة منديل (21 عاما) على سبيل الإعارة قادما من شالكه الالماني. وأشار النادي الفرنسي الى انتقال منديل الى صفوفه في بيان «بسبب قلة خوضه للمباريات في ألمانيا، سيكون أمام حمزة منديل فرصة اظهار موهبته الكروية بقميص فريق ديغون».

وعاد المدافع المغربي الى الدوري الفرنسي بعدما سبق له أن دافع عن الوان فريق ليل الذي كان انضم إليه في يناير 2016 بعدما تدرج في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم لتكوين اللاعبين، قبل ان يغادر الى المانيا مع شالكه في أغسطس 2018 بموجب عقد لمدة خمسة أعوام مقابل 7 ملايين يورو.

وخاض منديل مع شالكه في الموسم المنصرم 16 مباراة في مختلف المسابقات، كما دافع عن الوان منتخب بلاده «اسود الاطلس» في 13 مباراة دولية.ويحتل ديغون المركز 18 بدون اي نقطة بعدما مني بخسارتين امام سانت إتيان 1-2 وتولوز بهدف نظيف مع انطلاق الموسم الجديد للدوري، على أن يستضيف على ارضه بوردو غدا ضمن اطار المرحلة الثالثة.

