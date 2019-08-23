الرياضة

أعلن الاتحاد التونسي اول من امس فسخ التعاقد بالتراضي مع المدرب الفرنسي ألان جيريس. وقال الاتحاد في بيان على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك «أنهت اليوم الجامعة (الاتحاد) التونسية لكرة القدم علاقتها التعاقدية مع المدرب ألان جيريس وذلك من خلال فسخ هذا العقد بالتراضي». وكان الاتحاد التونسي تعاقد مع جيريس في 13 ديسمبر 2018 بعقد مدته 18 شهرا قابلة للتجديد.وأشرف الفرنسي على منتخب «نسور قرطاج» خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 وقاد الفريق الى الدور نصف النهائي لكنه تعرض لسيل من الانتقادات الشديدة بخصوص طريقة لعبه لا سيما خلال الدور الأول من البطولة.

