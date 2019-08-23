الرياضة

أكد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني كارل هاينتس رومينيغه أن المدافع جيروم بواتنغ ولاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيس قد يرحلان قبل اقفال باب الانتقالات في الثاني من سبتمبر المقبل. وجاء كلام رومينيغه في تصريح لشبكة «سكاي» الألمانية بقوله «سنتحدث الى وكيل أعمال ريناتو سانشيس». واضاف «وصل ريناتو الى هنا قبل ثلاث سنوات كالولد الذهبي بعد أن توج بطلا لأوروبا وبلقب أفضل لاعب واعد في كأس أوروبا عام 2016. ومنذ ذلك الحين فقد مركزه في المنتخب الوطني». وأضاف «هو يريد استعادة مركزه مع منتخب البرتغال وهو يدرك جيدا بأن الأمر سيكون صعبا معنا لا سيما بعد انتقال كوتينيو». وبحسب صحيفة «ليكيب»، فان الفريق البافاري تلقى عرضا من نيس الفرنسي للحصول على خدمات سانشيس الذي فشل في فرض نفسه أساسيا مع ثلاثة مدربين مختلفين هم الالماني يوب هاينكيس، الإيطالي كارلو أنشيلوتي والكرواتي نيكو كوفاتش.

أما فيما يتعلق ببواتنغ فقد علق رومينيغه بالقول «إذا أراد الرحيل عن النادي، يتعين عليه اعلامنا بذلك وسنهتم بالأمر لكن الطلب يجب ان يأتي منه».

وكان مدرب النادي البافاري كوفاتش قد وصف بواتنغ بـ «العنصر الصلب» ما يشير الى انه يعتمد عليه في الموسم الجديد.

