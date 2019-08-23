الرياضة

أعلن نادي طرابزون سبور التركي أول من أمس تعاقده مع مهاجم ليفربول السابق دانييل ستاريدج بموجب عقد لمدة ثلاثة أعوام، بعد مغادرة الأخير صفوف بطل أوروبا إثر نهاية عقده في يونيو.

ونشر طرابزون سبور بيانا مقتضبا جاء فيه «وافقنا على عقد لمدة ثلاثة أعوام، مع خيار التمديد لعام إضافي للاعب المحترف دانيال ستارديج».واحتل النادي التركي المركز الرابع في الدوري في الموسم المنصرم، وتأهل لخوض تصفيات مسابقة الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» التي انطلقت أمس. ورحل المهاجم الدولي الإنكليزي (26 مباراة دولية) عن صفوف فريقه السابق ليفربول مع انتهاء عقده نهاية يونيو الماضي، بعدما كان اعاره في منتصف موسم 2017-2018 الى وست بروميتش ألبيون إثر فشل صفقة انتقاله الى إشبيلية.

وكانت لجنة مستقلة في الاتحاد الانكليزي أوقفت ستاريدج في يوليو الماضي ستة اسابيع، مع أربعة اسابيع إضافية مع وقف التنفيذ، وغرمته 75 الف جنيه استرليني (94 الف دولار) بسبب خرقه قوانين المراهنات.ووجدت اللجنة أن المهاجم ابن الـ 29 عاما اوصى شقيقه للمراهنة على انتقاله المحتمل إلى إشبيلية الإسباني مع افتتاح سوق الانتقالات في يناير 2018.

