الرياضة

يأمل المهاجم الدولي الفرنسي السابق تييري هنري ان يحصل على فرصة ثانية لكي يبرهن قدراته كمدرب بعد محاولة أولى فاشلة مع فريقه السابق موناكو. واقرّ الهداف التاريخي لفريق أرسنال الإنكليزي في مقابلة مع صحيفة «دايلي تيليغراف» الإنكليزية انه لم يتلقَ اي اتصال لمدة اربعة أشهر بعد اقالته من تدريب فريق الامارة، لكن الأمور حاليا تبدلت بعدما تلقى خمسة عروض تدريبية. وتحول حلم هنري في 13 اكتوبر الماضي تاريخ عودته الى الفريق الذي شهد بداياته للاشراف عليه، إلى كابوس لم يتوقعه أشد المتشائمين. وكان «تيتي» وهو لقب هنري، خاض تجربته الأولى على مقاعد التدريب كمساعد لمدرب منتخب بلجيكا الإسباني روبرتو مارتينيز، في مسيرة ناجحة مع «الشياطين الحمر» توجها باحتلال المركز الثالث في مونديال روسيا 2108 بعد فوز بلجيكا على إنكلترا بهدفين نظيفين في أفضل نتيجة للمنتخب في نهائيات كأس العالم. لكن النجاح على الصعيد الدولي لم ينعكس على الصعيد المحلي في الدوري الفرنسي، فلم تدم مغامرته مع موناكو سوى 100 يوم فقط وانتهت على وقع تحقيق 4 انتصارات في 20 مباراة في مختلف المسابقات، بينها انتصاران فقط في الدوري مقابل 7 هزائم وتعادلين، ليقال من منصبه ويحل بدلا منه المدرب القديم الجديد البرتغالي ليوناردو جارديم.

ويقول هنري «بإمكانكم أن تقولي عني اني مجنون، ولكني اعشق كرة القدم وأنا مؤمن اني سأكون مدربا ناجحا»، وتابع «أنا لا أفكر بالألم، ولا بالفشل. لا أحب الأمور السهلة». وأضاف «احب أن أقود والأمر يعتمد عليّ لتحقيق ذلك. الأمر نفسه عندما انضممت إلى أرسنال كلاعب، وتكرر الامر ذاته عندما تعاقدت مع منتخب بلجيكا الى جانب روبرتو (مارتينيز). انه تطور».

