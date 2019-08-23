الرياضة

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول الانكليزي، إنه يرغب في تدريب منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ.وأوضح كلوب، في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية: «بالترتيب الذي أود القيام به، أريد تدريب منتخب ألمانيا، ثم بايرن ميونخ، ثم العودة إلى دورتموند، ثم ليفربول مدى الحياة».

وأضاف: «أنا حقا ليس لدي فكرة عن كيفية سير مستقبلي، آمل الآن أن يستمر العامان أو الثلاثة أعوام المقبلة بنفس الطريقة، وبعد ذلك سأقرر.. كل شيء ممكن، ربما سأتوقف تماما».

وحول استعارة بايرن ميونخ لفيليب كوتينيو، لاعب برشلونة، الذي ضمه النادي الكاتالوني من ليفربول، في يناير 2018، قال المدرب الألماني: «إنه لاعب رائع وشخص رائع.. برشلونة أجبرنا على البيع بالمال، ولم نتمكن من قول لا».وكانت تقارير صحافية سابقة قد ربطت كلوب بتدريب بايرن ميونخ، لكن نيكو كوفاتش ظل مسيطرًا على مقعد المدير الفني للعملاق البافاري، حتى الآن على الأقل.

