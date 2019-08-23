الرياضة

طمأن العربي جماهيره بفوزه المستحق على الأهلي البحريني 2-0 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد صباح السالم ضمن استعدادات الأخضر لمواجهة الاتحاد السكندري الاثنين المقبل ضمن ذهاب دور الـ 32 للبطولة العربية للأندية الأبطال على كأس الملك محمد السادس.سجل هدفي العربي الوافد الجديد فيصل عجب (43)، وحسين الموسوي (69). وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً من مشجعي الأخضر الذين ساندوا الفريق طوال المباراة.

وبدأ المدرب الإسباني خوان إيغناسيو مارتينيز اللقاء بتشكيلة ضمت سليمان عبدالغفور في حراسة المرمى، وعيسى وليد وأحمد إبراهيم وأحمد رحيل ومحمد فريح في الدفاع، والبوركيني حامد إسماعيل والسوري يوسف قلفا والليبي السنوسي الهادي والإسباني تشافي توريس في خط الوسط، مع ثنائي المقدمة فيصل عجب وحسين الموسوي.

وبعد البداية الجيدة للأخضر افتتح عجب التسجيل في الدقيقة 43 متابعاً تسديدة ارتدت من حارس الأهلي وسددها على يمين الحارس، واضاف الموسوي الهدف الثاني في الشوط الثاني بعد أن تلقى تمريرة بينية انفرد على اثرها بالحارس وسدد الكرة أرضية في الشباك. وأجرى مدرب الأخضر تبديلات عدة بإشراك محمد البذالي وجمعة العنزي ومشاري الكندري وعلي خلف، والحارس حميد ستار. ويدخل الفريق غداً السبت في معسكر مغلق إستداداً لمواجهة الاتحاد السكندري الذي يصل إلى البلاد اليوم ويتدرب على ستاد علي صباح السالم في نادي النصر.

عبدالقدوس: ننتظر مشاركة مميزة في «الأندية العربية»

أعرب رئيس جهاز الكرة في النادي العربي خالد عبدالقدوس عن امله ان يقدم اللاعبون مستوى فنياً جيداً في البطولة العربية للأندية الأبطال، وسط مشاركة عدد من الاندية العربية المتميزة مؤكدا اهمية المشاركة في إعادة مكانة الأخضر المحلية والعربية واسعاد جماهيره المتعطشة لمنصات التتويج. وأكد عبدالقدوس في تصريح لـ «كونا» ان الفريق خاض عدد من المباريات التجريبية خلال تواجده بمعسكر خارجي في اسبانيا، مشيرا الى ان جميع المباريات جاءت جميع نتائجها ايجابية من حيث الفوز والانسجام ومعدل اللياقة. وأوضح ان الجهاز الفني استفاد من معسكر اسبانيا عبر معرفة الاخطاء الفنية وعمل على بناء الفريق لافتا ان جميع اللاعبين والمحترفين جاهزون لخوض المنافسة.

