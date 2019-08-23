الرياضة

أعرب رئيس جهاز الكرة في النادي العربي خالد عبدالقدوس عن امله ان يقدم اللاعبون مستوى فنياً جيداً في البطولة العربية للأندية الأبطال، وسط مشاركة عدد من الاندية العربية المتميزة مؤكدا اهمية المشاركة في إعادة مكانة الأخضر المحلية والعربية واسعاد جماهيره المتعطشة لمنصات التتويج. وأكد عبدالقدوس في تصريح لـ «كونا» ان الفريق خاض عدد من المباريات التجريبية خلال تواجده بمعسكر خارجي في اسبانيا، مشيرا الى ان جميع المباريات جاءت جميع نتائجها ايجابية من حيث الفوز والانسجام ومعدل اللياقة. وأوضح ان الجهاز الفني استفاد من معسكر اسبانيا عبر معرفة الاخطاء الفنية وعمل على بناء الفريق لافتا ان جميع اللاعبين والمحترفين جاهزون لخوض المنافسة.