loader

الرياضة

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«شباب السلة» يواجه عمان

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الجمعة 23 أغسطس 2019

يخوض منتخب شباب كرة السلة (تحت 18 سنة) مواجهته الرابعة امام المنتخب العماني في 04:00 عصر اليوم ضمن منافسات البطولة الخليجية للشباب المقامة في البحرين لغاية 25 اغسطس الحالي. كما يلتقي اليوم ايضاً قطر مع الامارات في 06:00 وتليها مواجهة السعودية مع البحرين في 08:00.يذكر ان المنتخبان الاول والثاني في البطولة سيتأهلان مباشرةً الى نهائيات أسيا 2020.
وكانت الجولة الثالثة من البطولة اقيمت في وقت متاخر من مساء امس باقامة ثلاث مواجهات جمعت «شباب السلة» مع الامارات وقطر مع البحرين والسعودية مع عمان.
ويطمح الازرق في الحفاظ على أماله في التأهل لنهائيات أسيا من خلال تحقيق الفوزعلى المنتخب العماني.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة