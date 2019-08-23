الرياضة

يخوض منتخب شباب كرة السلة (تحت 18 سنة) مواجهته الرابعة امام المنتخب العماني في 04:00 عصر اليوم ضمن منافسات البطولة الخليجية للشباب المقامة في البحرين لغاية 25 اغسطس الحالي. كما يلتقي اليوم ايضاً قطر مع الامارات في 06:00 وتليها مواجهة السعودية مع البحرين في 08:00.يذكر ان المنتخبان الاول والثاني في البطولة سيتأهلان مباشرةً الى نهائيات أسيا 2020.

وكانت الجولة الثالثة من البطولة اقيمت في وقت متاخر من مساء امس باقامة ثلاث مواجهات جمعت «شباب السلة» مع الامارات وقطر مع البحرين والسعودية مع عمان.

ويطمح الازرق في الحفاظ على أماله في التأهل لنهائيات أسيا من خلال تحقيق الفوزعلى المنتخب العماني.