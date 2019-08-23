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«طائرة العربي» ضم ضاري بسام

زيد خلف
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الجمعة 23 أغسطس 2019

تعاقد النادي العربي مع لاعب الكرة الطائرة ضاري بسام في صفقة انتقال حر لمدة موسمين تدعيماً لصفوف الخضر في الموسم المقبل.
ويعتبر بسام من أفضل اللاعبين في مركز «السنتر» وهو خاض عددا من التجارب في المواسم الماضية مع اندية الفحيحيل والكويت وكاظمة. ويسعى «طائرة العربي» الذي تعاقد مع المدرب الايراني جواد ميهرجان ومواطنه اللاعب المحترف ارش كمالوند إلى تعزيز خطوط الفريق من أجل الدخول إلى دائرة المنافسة الموسم المقبل.
وكان العربي ايضاً تعاقد مع المعد عبدالناصر العنزي بالاضافة الى توقيع عقد مع نجم الفريق عبدالرحمن العنزي.


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