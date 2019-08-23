الرياضة

تعاقد النادي العربي مع لاعب الكرة الطائرة ضاري بسام في صفقة انتقال حر لمدة موسمين تدعيماً لصفوف الخضر في الموسم المقبل.

ويعتبر بسام من أفضل اللاعبين في مركز «السنتر» وهو خاض عددا من التجارب في المواسم الماضية مع اندية الفحيحيل والكويت وكاظمة. ويسعى «طائرة العربي» الذي تعاقد مع المدرب الايراني جواد ميهرجان ومواطنه اللاعب المحترف ارش كمالوند إلى تعزيز خطوط الفريق من أجل الدخول إلى دائرة المنافسة الموسم المقبل.

وكان العربي ايضاً تعاقد مع المعد عبدالناصر العنزي بالاضافة الى توقيع عقد مع نجم الفريق عبدالرحمن العنزي.

