الرياضة

تعادل الكويت مع السالمية 1-1 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ملعب الأول في «البروفة الأخيرة» للفريقين قبل خوض ذهاب دور الـ 32 للبطولة العربية للأندية الأبطال على كأس الملك محمد السادس. سجل للسالمية الفلسطيني عدي الدباغ (43)، وسجل للكويت فهد الهاجري (45+1). ويستضيف الكويت فريق الشرطة العراقي يوم الثلاثاء المقبل، فيما يحل السالمية ضيفاً على القوة الجوية العراقي يوم الخميس المقبل.

وحرص مدربا الفريقين أن تكون المباراة أشبه بالرسمية مع وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي ستخوض البطولة العربية، فدقغ السوري حسام السيد بالحارس حميد القلاف، والمدافعين حسين حاكم والسوري عمر ميداني ومشاري غنام وفهد الهاجري، وفي الوسط شريدة الشريدة والمالي عبدول سيسوكو وعبدالله البريكي وفيصل زايد، والمهاجمين الكولومبي كالديرون ويوسف ناصر.

بينما دفع الفرنسي ميلود حمدي بتشكيلة ضمت كل من: نواف المنصور وفهد المجمد ومساعد ندا والبرازيلي أليكس ليما ومحمد السويدان وعدي الصيفي ومحمد الهويدي وبدر السماك وبدر السماك وعدي الدباغ ومبارك الفنيني والبرازيلي فابيانو.

وبدأ الكويت مهاجماً وباحثاً عن هدف مبكر، وسط اعتماد السماوي على التراجع الدفاعي والهجمات المرتدة، حتى خطف هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، لكن المدافع فهد الهاجري عادل النتيجة في الوقت بدل الضائع من الشوط.

وفي الشوط الثاني، أجرى كل مدرب بعض التغييرات أبرزها دخول العاجي جمعة سعيد في الجانب الأبيض، ومشاركة فراس الخطيب مع السماوي لكن النتيجة ظلت على حالها حتى نهاية المباراة.

