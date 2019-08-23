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فراس إلى القادسية

راشد خلف
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الجمعة 23 أغسطس 2019

أعلن رئيس نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف عن رحيل السوري فراس الخطيب إلى القادسية، بعد تعاقد السماوي مع الأذري كمال ميرزاييف ليكمل عقد المحترفين إلى جانب البرازيليين أليكس ليما وفابيانو والفلسطيني عدي الدباغ والأردني عدي الصيفي. وأكد اليوسف أن السالمية كان حريصاً على تاريخ فراس كلاعب كبير، والتأكد على انضمامه إلى نادٍ كبير قبل التعاقد مع اللاعب الأذري.
ورغم وصوله إلى سن الـ 36 عاماً إلا أن الخطيب يعتبر أضافة لهجوم الأصفر كونه الهداف التاريخي للدوري المحلي ولمعرفته التامة بالفرق المنافسة. وسبق لفراس أن مثل أندية النصر ثم العربي فالقادسية والكويت وأخيراً السالمية، إلى جانب تجربتين في الدوري الصيني والقطري.


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