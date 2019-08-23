وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد برقية تهنئة من أخيه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان أعرب فيها عن خالص تهانيه بتعافي سموه من العارض الصحي سائلا المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة. هذا وقد بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر جوابية إلى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان ضمنها سموه بالغ شكره وتقديره على ما أعرب عنه من تهانٍ وطيب المشاعر وصادق الدعاء متمنيا سموه له دوام الصحة وموفور العافية ولسلطنة عمان وشعبها الكريم كل الرقي والنماء في ظل قيادة السلطان قابوس بن سعيد الرشيدة. من جانب آخر بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى معالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس السيادي في جمهورية السودان عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تشكيل المجلس السيادي في جمهورية السودان وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للمجلس متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد لكل مافيه خير ومصلحة واستقرار البلد الشقيق وتوجيه كل طاقاته وامكاناته للنهوض به وتحقيق كل ما ينشده من نمو وتقدم وازدهار، مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ومتمنيا له دوام الصحة وموفور العافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس السيادي في جمهورية السودان ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تشكيل المجلس السيادي في جمهورية السودان وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للمجلس متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد. كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

