وطن النهار

اقام ديوان السيد الحائري احتفالا بمناسبة عيد الغدير الاغر حيث افتتح بكلمة لسماحة الشيخ عبدالرسول الفراتي استهلها قائلا: الامام علي بن ابي طالب عليه السلام تجاوز مرحلة البسط في العلم حتى وصل الى قمه البلاغة والعفة والكرم والاخلاق والمثل والنبل والسياسة والعبودية لله تعالى والشجاعة مضيفا انه من هنا كان القرار الالهي ان يكون الامام علي بن ابي طالب عليه السلام هو ايقونة القائد الرباني الذي يستخلف النبي محمد -صلى الله عليه واله وسلم-.

واضاف: «ومن هنا نحن مكلفون كما جاء في رواية الامام الصادق عليه السلام عندما سئل هل هناك عيد غير اعياد الله الثلاثة يوم الجمعة وعيد الفطر وعيد الاضحى فاجابه نعم هناك سيد الاعياد وهو عيد الغدير، مضيفا لماذا كل هذا الاهتمام بعيد الغدير وانه سيد الاعياد هناك اسباب فالسبب المهم انه في يوم الغدير كان عيدا للمسلمين ولكن في بطن هذا العيد هناك اربعة اعياد».

واشار الفراتي الى ان العيد الاول بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم (اليوم يئس الذين كفرو من دينكم فلا تخشوهم)، و العيد الثاني بسم الله الرحمن الرحيم (اليوم اكملت لكم دينكم) اي انه في يوم السابع عشر من ذي الحجة للسنة العاشرة هجرية الدين لم يكن كاملا فاكمله الله عزوجل بتاج الولاية لامير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام في يوم الثامن عشر هجرية في غدير خم، مضيفا اما العيد الثالث بقوله تعالى (واتممت عليكم نعمتي) فهنا تمام النعمة والتمام اي انها مستمرة الى يوم القيامة، والعيد الرابع بقوله تعالى (ورضيت لكم الاسلام دينا) اي ان الدين الاسلامي بولاية علي بن ابي طالب عليه السلام هو المرضي عند الله عزوجل.

من جانبه تطرق ملا عبدالله نبيل الى رواية يوم الغدير ذاكرا مقتطفات من خطبة الرسول صلى الله عليه واله وسلم في يوم الغدير بقوله: «عندما بلغ الرسول -صلى الله عليه واله وسلم- ومن معه من المسلمين بعد اتمام حجة الوداع غدير خم وقبل الجحفة بثلاثة أميال أتاه جبرائيل عليه السلام على خمس ساعات مضت من النهار بالزجر والانتهار والعصمة من الناس فقال: يا محمد إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) وكان أوائلهم قريب من الجحفة، فأمر رسول الله عندما جاءته العصمة مناديا في الناس بالصلاة جامعة ويرد من تقدم منهم ويحبس من تأخر وتنحى عن يمين الطريق إلى جنب مسجد الغدير أمره بذلك جبرئيل عن الله عز وجل، وكان في الموضع فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقم ما تحتهن وينصب له حجارة كهيئة المنبر ليشرف على الناس، فتراجع الناس واحتبس أواخرهم في ذلك المكان لا يزالون، فقام رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فوق تلك الأحجار ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه فقال خطبته الطويلة في غدير خم التي اثنى في بدايتها على الله عزوجل وحمده على فضله ذاكرا صفاته وقدرته ورحمته ومن ثم تحدث فيها عن فضل الاسلام وبين لهم بان هذه الخطبة لنزول الوحي لاكمال الدين ومن ثم تحدث بفضائل امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام».

وذكر نبيل انه بعد الخطبة الطويلة للنبي -صلى الله عليه واله وسلم- بدأ فصل تولية امير المؤمنين علي بن ابي طالب -عليه السلام- وصي لرسول الله بقوله كما جاء في الرواية: «ضرب الرسول -صلى الله عليه واله وسلم- بيده إلى عضد علي -عليه السلام- فرفعه، وكان أمير المؤمنين عليه السلام منذ أول ما صعد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- منبره على درجة دون مقامه مُتيامِناً عن وجه رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- كأنَّهما في مقام واحد، فرفعه رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بيده وبسطهما إلى السماء وشال عليّاً عليه السلام حتى صارت رجله مع ركبة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم». مضيفا: «ثم قال أيُّهَا النّاسُ، مَنْ أوْلى بِكُمْ مِنْ أنْفُسِكُمْ؟ قالوا: اللهُ وَ رَسوُلُهُ. فَقالَ: ألا فَمَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَهذا عَلِيٌّ مَوْلاهُ، اللّهُمَّ والِ مَنْ والاهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَه... ».

وشهد الاحتفال مشاركة الاعلامي ابراهيم القتم عريفا للحفل والرادود ملا حسن شناوة واختتم الاحتفال بتوزيع الجوائز والهدايا على الحضور.

