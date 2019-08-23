وطن النهار

أعلن مدير مركز الإبداع اللغوي الكويتي ومؤلف (الموسوعة الإملائية للصغار) حمزة الخياط التبرع بـ (1240) صندوقاً من الموسوعة الإملائية للأطفال السوريين الدارسين في الأردن بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وقال الخياط لـ«كونا» امس الخميس عقب تسليم الموسوعة الإملائية لجمعية الهلال الأحمر الكويتي ان الاطفال السوريين بحاجة إلى تعلم اللغة العربية وقواعدها، مشيدا بجهود الجمعية في متابعة الأطفال في كل النواحي التعليمية والصحية والاجتماعية، معربا عن شكره لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على مبادرته وتبرعه بطباعة 20 ألف نسخة من الموسوعة الإملائية للصغار وتوزيعها بالمجان على طلبة الكويت وخارجها وكذلك وزير التربية د. حامد العازمي على متابعته وتذليل الصعوبات لتخرج الموسوعة بأفضل صورة.

وأضاف أن الموسوعة الإملائية للصغار هي مادة تعليمية ونشاط كتابي ترفيهي يحفز على التعلم النشيط ويضفي على المتعلم أجواء من التسلية والمتعة الذهنية إضافة إلى تنمية ثقة المتعلم بنفسه وجعله أكثر قابلية للتعلم والإبداع بطرق مختلفة عن الكتب الإملائية الأخرى في الوطن العربي. وعن مركز الإبداع اللغوي اوضح الخياط انه مركز كويتي للتدريب الأهلي تم تأسيسه بهدف تقوية وتأسيس تلاميذ المرحلة الابتدائية والتحضيرية في الكتابة واللغة العربية والحساب باتباع طرق جديدة ومبتكرة في التدريس وإيصال المعلومات للأطفال بصورة سهلة وسلسة. من جانبها، قالت الأمين العام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس في تصريح مماثل لـ (كونا) ان الجمعية حريصة على التعليم لاسيما للأطفال السوريين مشيدة بجهود مدير مركز الإبداع اللغوي حمزة الخياط وتبرعه لمصلحة الأطفال السوريين الدارسين في الأردن. وأكدت البرجس أن الاهتمام بالجانب التعليمي والنفسي للأطفال له دور كبير في تخفيف معاناتهم وآلامهم بسبب تركهم لمدارسهم نتيجة الصراع في سورية. في هذا السياق، اشاد رئيس مركز الابداع اللغوي حمزة الخياط، بدور الجمعية الثقافية النسائية الكبير في احتضانها المركز على مدى سنوات، معربا عن شكره لرئيس مجلس الادارة لولوة الملا وعضوات مجلس الادارة، موضحا ان عدد نسخ التبرع لاطفال سورية بلغ 100 الف نسخة من الموسوعة الاملائية.

