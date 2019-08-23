وطن النهار

أعلن عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت د. بدر فهد البديوي أسماء المرشحين للقبول ببرامج الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي للعام الجامعي 2019/2020 والبالغ عددهم (932) طالباً وطالبة بنظام المقيدين وغير المقيدين.

ودعا البديوي جميع الطلبة المقبولين إلى حضور اللقاء التنويري المزمع عقده يوم الثلاثاء الثالث من سبتمبر المقبل على مسرح المغفور له بإذن الله الشيخ صباح السالم الصباح بالخالدية بوابة (1، 2، 3) في تمام الساعة العاشرة صباحاً وبحضور عمادة كلية الدراسات العليا.

من جهتها أوضحت عمادة الكلية أنه سيتم خلال اللقاء تعريف المقبولين بلوائح ونظم كلية الدراسات العليا والإجراءات الخاصة بالتسجيل ودفع الرسوم وعرض طريقة التسجيل عن طريق الانترنت والتي بدأت يوم الأحد 4/8/2019 وستستمر حتى يوم الخميس الثالث من اكتوبر المقبل، كما سيتم شرح المواضيع ذات العلاقة بمساري الأطروحة والمشروع وطريقة وكيفية التسجيل فيهما، ويمكن للطلبة في الوقت الراهن وحتى اللقاء التنويري التعرف على نظام التسجيل بواسطة العرض المرئي على الرابط التالي: http://kuweb.ku.edu.kw/cs/groups/cogs/documents/ku_content/kuw121480.pdf

كما تشير كلية الدراسات العليا إلى أن الأسماء المعلنة أدناه تشمل فقط المرشحين للقبول ممن أتموا إجراءات توثيق مستنداتهم حتى تاريخه، ويمكن لبقية المرشحين إتمام توثيق مستنداتهم حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 29/8/2019.

