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وطن النهار

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حملة أمنية قادها الفريق النواف أسقطت 28 مخالفاً ومطلوباً في العاصمة


ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في اطار الحملات الأمنية المستمرة لقطاع الأمن العام لفرض هيبة القانون وضبط المخالفين والمطلوبين والخارجين على القانون وباشراف وكيل وزارة الداخلية بالانابة الفريق الشيخ فيصل نواف الصباح ، قامت مديرية أمن محافظة العاصمة بقيادة مدير عام أمن العاصمة بالانابة العميد عبدالله الرجيب ومدير العمليات والدوريات وبالتعاون مع الادارة العامة لخفر السواحل بحملة أمنية مفاجئة في محافظة العاصمة (نقعة الشملان) أسفرت عن ضبط شخصين في حالة سكر وأربعة أشخاص مخالفين لقانون الاقامة وخمسة أشخاص منتهية اقاماتهم و(19) شخصاً من دون اثبات، وتمت احالتهم الى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراء القانوني اللازم بحقهم. وتؤكد الادارة أن الحملات الأمنية والمرورية المفاجئة مستمرة على مدار الساعة وفي كل المحافظات الست لضبط المخالفين والمطلوبين والخارجين على القانون. وتهيب الادارة بالاخوة المواطنين والمقيمين التعاون مع رجال الأمن بعدم الإيواء أو التستر على أي مخالف للقوانين أو مطلوب للعدالة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.


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