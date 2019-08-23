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وطن النهار

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ضبط «سوري» يروج المخدرات في الفروانية


احالت دوريات اسناد مديرية امن الفروانية فجر اول امس وافداً من الجنسية السورية يروج المواد المخدرة على الشباب في منطقة الفروانية، خلال مروره على نقطة تفتيش.
ووفق مصدر افاد بانه خلال قيام دوريات اسناد مديرية امن الفروانية فجر اول امس بنصب نقطة امنية في منطقة الفروانية صادف مرور سيارة حاول قائدها تجنب النقطة الامنية وبعد التوجه له وطلب اثباته الشخصي اتضح انه وافد سوري في العقد الثالث من عمره وبتفتيش سيارته عثر على كيس به مادة مخدرة، وحبوب مخدرة وعليه تم اقتياده واحالته الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات.


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