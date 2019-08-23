مال وأعمال

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تعاقدها مع 19 مستشاراً من ذوي الخبرات والكفاءات للعمل بادراتها المختلفة في 5 سنوات الأخيرة، مبينة أن من بينهم 7 كويتيين و12 مستشاراً غير كويتي.

وأوضحت التأمينات أنه تم إنهاء خدمات عدد اثنين من المستشارين في 2016 ليصبح العدد الحالي 10 مستشارين من ضمنهم 9 مستشارين قانونيين من الحاصلين على ليسانس الحقوق ومنهم الحاصل على درجة الماجستير والدكتوراه ويمتلكون الخبرات القانونية المؤهلة لشغل تلك الوظائف وبعضهم من القضاة المعارين من جهات قضائية خارجية بعقود عمل مؤقتة وليست دائمة وتنتهي بانتهاء الإعارة أو وفقاً لحاجة العمل.

ولفتت المؤسسة إلى أنها ملتزمة بسياسة الإحلال المتبعة من قبل الجهات الحكومية وفقاً لنص القرار رقم 11 لسنة 2017 والذي يقضي بالالتزام باجراءات التكويت وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.

وأوضحت أن الموظفين الكويتيين ممن يشتغلون في وظائف القانون والسياسة والشؤون الإسلامية عددهم 157 موظفاً بنسبة مئوية قدرها 89 في المئة من إجمالي عدد الموظفين بهذه المجموعة النوعية من الوظائف وأن الموظفين غير الكويتيين يصلون إلى 19 عضواً بنسبة مئوية قدرها 11 في المئة وهي أقل من النسبة المقررة قانوناً.

ولفتت أن أحد مستشاري المدير العام يعمل إعلامياً في مكتب المدير العام ضمن مجموعة وظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، وكان يعمل بالبرنامج الإنمائي المتحدة وله خبرة كبيرة في مجال عمله وقد استطلعت المؤسسة رأي ديوان الخدمة المدنية الذي وافق على تأجيل تطبيق سياسة الإحلال بالنسبة للمجموعة النوعية المذكورة للسنة الخامسة التي تنتهي في عام 2022 في ضوء حاجة المؤسسة.

وأشارت المؤسسة في ردها على سؤال برلماني حصلت النهار على نسخة منه أن التعيين في وظائف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يكون بقرار من المدير العام وتحدد قواعد وشروط التعيين بقرار منه بنص المادة الأولى من القرار رقم 1 لسنة 1977.

كما أن محكمة التمييز أشارت إلى أنه لجهة الإدارة اختيار الأسلوب الملائم في أداء الأعمال المنوطة بها، وبما يحقق إدارة المرافق العامة بانتظام واطراد، ولها اختيار الوسيلة المناسبة المتاحة قانوناً.

وأوضحت المؤسسة أن نصوص القرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التكويت للوظائف الحكومية قد أنشأ التزاماً على عاتق الجهات الحكومية المخاطبة بأحكام تخفيض أعداد الموظفين غير الكويتيين للوصول إلى النسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي القوة العاملة بعد 5 سنوات من تاريخ صدوره وفقاً للثابت بجدول المجموعات الوظيفية المصنفة بهذا القرار.

