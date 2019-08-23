مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية الفصلية ارتفاع أرباح قطاع التأمين المُدرج ببورصة الكويت 38?9 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وبحسب مسح لـ«مباشر»، بلغت أرباح 8 شركات مُدرجة بقطاع التأمين في نهاية الفترة 12.64 مليون دينار (41.7 مليون دولار)؛ مقابل أرباح بنحو 8.97 ملايين دينار (29.6 مليون دولار) للفترة المماثلة بالعام الماضي.

وتصدرت «الخليج للتأمين» أعلى الأرباح الفصلية في قطاع التأمين الكويتي، بأرباح بلغت 4.37 ملايين دينار بارتفاع 34.5 في المئة على أساس سنوي.

وجاءت أرباح «وربة» في الربع الثاني من العام الحالي، بقيمة تُقدر بحوالي 446 ألف دينار، و سجلت أعلى نسبة نمو في النتائج بين شركات القطاع بواقع 608 في المئة.

أما «وثاق» فكانت صاحبة الخسائر الفصلية الوحيدة بين شركات التأمين، حيث تحولت من الربحية إلى الخسارة بقيمة 6.4 الاف دينار تقريباً.

من ناحية أخرى، بلغت أرباح قطاع التأمين بالبورصة نحو 28.48 مليون دينار بالنصف الأول من 2019، مُرتفعة 24.9 في المئة مقارنة بنظيرتها بالفترة المماثلة من العام الماضي، والبالغة آنذاك 22.81 مليون دينار.

وجاءت «الخليج للتأمين» أيضاً في الصدارة على مستوى نتائج الفترة بأرباح تجاوزت 8.1 ملايين دينار بارتفاع 23.2 في المئة، تليها «الكويت للتأمين» بواقع 7.93 ملايين دينار بارتفاع 28.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها بالعام السابق.

وحققت «أولى تكافل» أقل الأرباح خلال النصف الأول من 2019، بقيمة 816 ألف دينار بالمقارنة بأرباح بلغت 756 ألف دينار للفترة نفسها من عام 2018، بارتفاع نسبته 8 في المئة.

وكما هو الحال في الربع الثاني من العام الحالي، سجلت «وربة» أعلى نسبة نمو بين شركات التأمين بالنصف الأول من العام، بارتفاع نسبته 154.5 في المئة لتصل إلى 1.13 مليون دينار مقابل 444 ألف دينار للفترة نفسها من عام 2018.

الجدير بالذكر أن أرباح 158 شركة تمثل 12 قطاعاً مُدرجاً ببورصة الكويت، بلغت بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 543.25 مليون دينار مقارنة بربح قدره 513.9 مليون دينار للفترة نفسها بالعام الماضي، بارتفاع 5.7 في المئة.

وبلغت أرباح الشركات نفسها في النصف الأول من 2019، نحو 1121.71 مليون دينار مرتفعة 5.8 في المئة عن مثيلتها بالنصف الأول من العام الماضي، والبالغة آنذاك 1060.18 مليون دينار.

وشكلت أرباح قطاع التأمين نحو 2.29 في المئة من إجمالي نتائج قطاعات السوق الكويتية في الربع الثاني من العام الحالي، ليحتل المرتبة السابعة بين قطاعات البورصة، فيما استحوذ القطاع على 2.54 في المئة من نتائج النصف الأول مُحتلاً المركز السادس.

