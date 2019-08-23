مال وأعمال

عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الأسبوعية الاعتيادية في بغداد، برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وقالت الحكومة العراقية، في بيان لها، إن المجلس أقر توصية المجلس الوزاري للطاقة؛ بشأن مذكرة التفاهم مع الكويت في مجال الحقول النفطية الحدودية.

ووافق المجلس، على تثبيت مجموعة من المعلمين والمدرسين المتعاقدين مع المديرية العامة لتربية محافظة البصرة استثناءً من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019.

وتمت الموافقة على إجراءات لدعم قطاع التعليم في البصرة، ومنح مدرسة الأكاديمية الدولية الأهلية في محافظة البصرة إجازة تأسيس.

وأقر مجلس الوزراء، بحسب البيان، مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988.

