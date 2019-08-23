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مال وأعمال

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السوق أغلق متراجعاً.. نزيف الاقتصاد مستمر


طالبت أوساط استثمارية بضرورة تدخل المحفظة الاستثمارية من أجل دعم السوق وتدخل هيئة أسواق المال وإدارة البورصة في الفترة القادمة حتى لا يحدث انهيار مماثل لذلك الذي حدث في الأسواق أعقاب الأزمة المالية العالمية في أواخر عام 2008. وفيما واصلت البورصة نزيفها بنهاية تداولات الأسبوع، أغلقت مؤشرات السوق على تراجع جماعي للمرة الثالثة خلال أسبوع تأثراً بتداعيات التخوفات من اندلاع ركود عالمي، مع استمرار عمليات البيع على الأسهم القيادية والتشغيلية نتيجة تزايد مخاوف المتداولين حيال ركود اقتصادي عالمي، والقلق من تطور الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وهبط المؤشر العام للبورصة بنحو طفيف نسبته 0.06 في المئة بإقفاله عند مستوى 6000.1 نقطة خاسراً 3.67 نقاط. كما تراجع المؤشران الأول والرئيس بنسبة 0.01 في المئة و0.22 في المئة على الترتيب. مع تباين حركة التداولات حيث ارتفعت السيولة 4 في المئة إلى 22.71 مليون دينار مقابل 21.85 مليون دينار بالأمس، فيما تقلصت الكميات 10.1 في المئة إلى 106.92 ملايين سهم مقابل 118.89 مليون سهم.


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