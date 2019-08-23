مال وأعمال

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي حول تطور النشاط الائتماني في الكويت خلال يونيو 2019 ان النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في يونيو من العام الحالي سجل 4.8 في المئة وفقاً لأخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي، (ويحتل نموه في يونيو 2019 المركز الثالث لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة من عام 2015 إلى 2019، فيما ارتفعت أرصدة الائتمان بأعلى نسبة في شهر يونيو من عام 2016 أي بنحو 8.1 في المئة)، إذ بلغ الائتمان الممنوح 37.9 مليار دينار في يونيو العام الحالي مقابل 36.1 مليار دينار في يونيو من العام الماضي.

بينما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو 0.8 في المئة على أساس شهري مقارنة مع شهر مايو من عام 2019.

وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 747.3 مليون دينار أي بنسبة 4.9 في المئة مقارنة مع يونيو العام السابق مسجلةً 16 مليار دينار (تمثل 42.2 في المئة من إجمالي الائتمان في يونيو 2019)، يليها قطاعي العقار والإنشاء بنمو قدره 673 مليون دينار ونسبته 6.8 في المئة حين بلغت 10.6 مليارات دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاع أخرى بنمو قيمته 425 مليون دينار أي بنسبة 16.8 في المئة حين بلغت نحو 3 مليارات دينار (تمثل 7.8 في المئة من إجمالي الائتمان). يليه قطاع الصناعة بنمو بلغ 42.4 مليون دينار أي 2.2 في المئة وصولاً إلى 2 مليار دينار (تمثل 5.3 في المئة من إجمالي الائتمان).

وارتفع أيضا كل من قطاع التجارة وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنمو بلغت قيمته 12.6 مليون دينار و2.6 مليون دينار، على التوالي، أي بنسبة نمو قدرها 0.4 في المئة و16 في المئة، على التوالي.

وقد تراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لقطاع النفط الخام والغاز وإلى قطاع المؤسسات المالية غير البنوك وإلى قطاع الخدمات العامة أيضاً، وبلغت قيمة التراجع نحو 139.1 مليون دينار و27.1 مليون دينار و2.2 مليون دينار، على التوالي، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 8 في المئة و2.3 في المئة و1.9 في المئة على التوالي.

وتعد المدخرات التي تمتلكها البنوك كودائع مصرفية لديها سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية المصدر الرئيس لتمويل الأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة، بينما تتباين حصة كل قطاع من ذلك التمويل الممنوح إليهم، ويظهر الشكل التالي توزيع حصص الائتمان بحسب كل قطاع على حدة. وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في يونيو من العام الحالي 42.2 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح، وهي أعلى بنحو طفيف من إجمالي الائتمان في العام الماضي البالغ نحو 42.1 في المئة.

