مال وأعمال

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحاً صافية قدرها 1.055 مليار جنيه مصري (ما يعادل نحو18.7 مليون دينار) حتى نهاية النصف الأول من العام 2019، مقارنة مع 988.78 مليون جنيه مصري (ما يعادل نحو16.9 مليون دينار) في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ 6.7 في المئة.

ونمت الموجودات الإجمالية بواقع 5.26 في المئة لتبلغ 68.55 مليار جنيه مصري كما في نهاية يونيه 2019، وذلك بالمقارنة مع 65.12 مليار جنيه مصري في نهاية النصف الأول لعام 2018. كما إرتفعت ودائع العملاء الإجمالية خلال هذه الفترة بواقع 19.24 في المئة لتبلغ 56.68 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 47.54 مليار جنيه في نهاية النصف الأول للعام 2018.

وتعقيباً على النتائج قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر شيخة البحر: «تعكس النتائج المالية القياسية لبنك الكويت الوطني - مصر الرؤية الثاقبة لاستثمارات المجموعة الاستراتيجية وطويلة الأجل في السوق المصري كما يمثل نمو أرباح البنك في النصف الأول من العام 2019 والتي كانت أغلبها أرباحاً تشغيلية تأكيداص على استقرار الوضع الاقتصادي وتطوره بشكل ملحوظ».

وأشارت البحر إلى أن الوطني مصر يمثل أهم فروع المجموعة الخارجية حيث تصل مساهمته إلى قرابة ثلث مساهمة الفروع الخارجية في أرباح المجموعة مؤكدة على أن النمو الذي يشهده الاقتصاد المصري سوف يخلق فرصاً استثمارية وتمويلية جديدة للبنك وهو ما سيسهم في تحسن مستوى تكامل المنتجات بين البنك والمجموعة الأم وهو ما يعزز وضعه في السوق المصري. وأوضحت البحر قائلة: «نركز خلال الفترة الحالية على نقل خبرات مجموعة بنك الكويت الوطني في مجال التكنولوجيا المالية إلى السوق المصري من خلال الوطني - مصر وذلك في إطار استراتيجية المجموعة «للتحول الرقمي» وهو ما انعكس بشكل واضح على الخدمات المصرفية المتميزة التي يقدمها البنك لعملائه في مصر ليتميز بكونه من اوائل المبادرين في ادخال أحدث الحلول التكنولوجية وأكثرها تطورا».

من جهته، قال العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر ياسر الطيب «البنك مستمر كما أظهرت نتائج النصف الأول من العام الحالي في مواصلة أدائه القوي محققاً نمواً في معظم مؤشراته المالية بدعم من نجاح البنك في التغلب على ظروف السوق غير المواتية مطلع العام الحالي».

