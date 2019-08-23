مال وأعمال

انخفض اليوان الصيني لأدنى مستوى في 11 عاما مقابل الدولار بسبب المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي، ما حفز بنوك صينية مملوكة للحكومة على دعم العملة في السوق الآجلة.

وتضافر انخفاض اليوان مع تراجعات الأسهم في هونغ كونغ بفعل مخاوف بشأن احتجاجات في المدينة في دفع الدولارين النيوزيلندي والأسترالي للانخفاض ودعم الين مقابل عملات كبرى مقابلة. وانحصرت بقية العملات في نطاق ضيق قبيل خطاب من المقرر أن يلقيه جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في جاكسون هول يوم الجمعة، والذي سيتم دراسته عن كثب بعد انقلاب في منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية أبرز خطر حدوث ركود في الولايات المتحدة.

والتوقعات بإجراء تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة مرتفعة، وقد تسببت الدعوات العلنية الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإجراء تيسير نقدي قوي في وضع المركزي الأميركي في مأزق.

