عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن أميركا تتصرف كالفأر أمام إيران، مؤكدا أنها ستكون أول من يهرب من الشرق الأوسط حين تتعرض المنطقة للخطر.

وأضاف روحاني خلال مراسم إزاحة الستار عن منظومة «باور- 373» الصاروخية للدفاع الجوي: «سنتعامل بالمنطق مقابل المنطق والقوة مقابل القوة... ومقابل القوة الأميركية ضد إيران نحن بحاجة إلى استخدام القوة»، مؤكدا أن إيران تتمتع بقوة دفاعية عالية.

وأوضح روحاني أن الخلاف مع أميركا خلاف استراتيجي في وجهات النظر والتفكير، وليس خلافا عسكريا أو سياسيا.

ولفت روحاني إلى أن أميركا لم تحقق أيا من أهدافها في المنطقة، مضيفا أن «أميركا تكذب حين تدعي أنها تريد الانسحاب من أفغانستان والمنطقة.. أميركا لم تفعل شيئا لصالح شعوب العراق وسوريا وأفغانستان واليمن ولبنان».

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن «أصدقاء أميركا، بما فيهم ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا، باتوا يرفضون الخطاب الأميركي... أميركا لم تكن أكثر ضعفا وعزلة سياسية وقانونية مما هي عليه اليوم».

وشدد روحاني على أنه ينبغي على الجميع احترام شعوب المنطقة وحقوقها، منوها بأنه لا يحق لأميركا التعرض لحقوق الآخرين، وعليها احترام إرادة شعوب المنطقة.

وتابع روحاني «إذا أرادت أميركا الاستقرار للمنطقة ينبغي التعامل مع إيران بأدب ومنطق وعدالة واحترام»، مشددا على أنه لا يمكن ضمان أمن المنطقة من دون إيران.

وبخصوص أمن مياه الخليج، أكد روحاني أن واشنطن لا تهتم لأمن مياه الخليج ومضيق هرمز لأنها خفضت استيراد النفط من المنطقة، وقال: «مياه الخليج ومضيق هرمز ينبغي أن تكون آمنة للجميع... أمن المنطقة سيكون لصالح المنطقة.. الطرق المائية في البحر المتوسط والبحر الأحمر وباب المندب ومضيق هرمز ينبغي أن تكون آمنة للجميع... مضيق جبل طارق والمحيط الأطلسي ينبغي أن يكون آمنا للجميع». مضيفا أن إيران مستعدة لضمان أمن طرق الإمدادات شريطة توقف أميركا عن عدوانها... «سفننا في باب المندب أنقذت لسنوات من تعرضوا لهجمات من قبل جماعات إرهابية» وحول منظومة «باور- 373»، قال روحاني إنها «أفضل من اس-300 وقريبة من اس-400»، وأظهرت صور عرضها مكتبه، النظام الصاروخي على ظهر شاحنات عسكرية في طهران.

ونقلت وكالة «فارس» عن وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي قوله انه «يمكن استخدام هذه المنظومة الصاروخية ضد العديد من الاهداف الجوية وفي ارتفاعات عالية». واعتبر حاتمي هذه المنظومة الصاروخية «أهم مشروع وطني للدفاع الصاروخي الجوي حيث بدأ تصنيعها قبل عدة اعوام».وتتميز المنظومة بالقدرة على تدمير الاهداف حتى ارتفاع 37 كيلومترا وبمدى يبلغ 300 كيلومتر وهي قادرة على اعتراض وتدمير مختلف انواع الاهداف الجوية. من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف امس إن بلاده لن تبدأ حربا في الخليج لكنها ستدافع عن نفسها.

وأضاف في كلمة بالمعهد النرويجي للشؤون الدولية «هل ستنشب حرب في... الخليج؟ بمقدوري أن أقول لكم إننا لن نبدأ الحرب... لكننا سندافع عن أنفسنا».

