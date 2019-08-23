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بغداد- واشنطن- الوكالات: قال رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية فالح الفياض إن اتهامات نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس للقوات الأميركية في العراق بتوفير دعم لوجيستي لطائرات أميركية وأخرى إسرائيلية لمهاجمة العديد من مقار الحشد في الأسابيع الماضية، لا يمثل الموقف الرسمي للهيئة.

وأصدر الفياض بيانا بعد اجتماع ضم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مع قيادات للحشد الشعبي، أكد فيه أن من يعبر عن الموقف الرسمي للحكومة العراقية وقواتها المسلحة هو رئيس الوزراء العراقي أو من يخوله.

وأضاف الفياض أن التحقيقات الأولية بشأن الهجمات التي طالت مقار الحشد أثبتت أنها كانت بفعل خارجي مدبر، وأن التحقيقات مستمرة للوقوف بشكل دقيق على الجهات المسؤولة من أجل اتخاذ المواقف المناسبة بحقها.

وكان بيان لهيئة الحشد الشعبي قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة سمحت لأربع طائرات إسرائيلية مسيرة بدخول المنطقة مع قوات أميركية وتنفيذ مهام على أراض عراقية.

وذكر البيان المنسوب لجمال جعفر آل إبراهيم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، والمعروف باسم أبو مهدي المهندس، «نعلن أن المسؤول الأول والأخير عما حدث هي القوات الأميركية، وسنحملها مسؤولية ما يحدث اعتبارا من هذا اليوم». من جهته، دعا نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية الأسبق، إلى الكشف عن نتائج التحقيقات التي تجريها الحكومة العراقية بشأن استهداف مستودعات أسلحة الحشد الشعبي.

وطالب المالكي في بيان صحافي، أمس: «بالإسراع في التحقيقات والإجراءات اللازمة التي من شأنها تحديد الجهات الخارجية المعادية التي تقف خلف التفجيرات المتلاحقة التي استهدفت مقرات ومخازن الأسلحة التابعة لقوات الحشد الشعبي والأجهزة العسكرية في مناطق مختلفة من العراق، وإطلاع الرأي العام عليها».

نفي أميركي

في المقابل، قال شون روبرتسون المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية للجزيرة إنه لا علاقة للولايات المتحدة بانفجارات وقعت في مخزن للسلاح في العراق. وأشار المتحدث إلى أن وجود بلاده في العراق ليس إلا لدعم سيادته، مع التزام واشنطن بتعليمات الحكومة العراقية بشأن استخدام المجال الجوي. من جانبه، وصف التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي التكفيري مهمته بأنها لتمكين القوات العراقية من إلحاق الهزيمة بالتنظيم بناء على دعوة من الحكومة العراقية، مع الامتثال لقوانينها وتوجيهاتها.

