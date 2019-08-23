عربيات ودوليات

أكد الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية أن التهميش الاجتماعي والظلم والفقر وصفة لانتاج التطرف والإرهاب، داعيا إلى «تجديد» العقل العربي.

وقال د.الفقي في حديث خاص لـ «النهار» إن جماعات الإسلام السياسي وجهت أكبر ضربة في التاريخ للإسلام، مشيرا إلى أن سقوط مصر يعني الفوضى الشاملة وتغيير هوية المنطقة وفقاً لمنطق جماعة «الإخوان».

وحذر رئيس مكتبة الإسكندرية من أن المنطقة العربية تعيش على برميل بارود، واصفا «صفقة القرن» بأنها محاولة بلهاء لتصفية القضية الفلسطينية... وإلى نص الحوار:

كيف ترى التجربة الإصلاحية التي يقوم بها الرئيس السيسي ومدى تأثيرها على المصريين؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدرك جيدا مشكلات الطبقات الكادحة ويعمل بدأب لحلها ولا بد أن تتحمل الطبقات القادرة والغنية جزءاً كبيرا من كلفة الإصلاح الاقتصادي.

هل تعكس مؤتمرات الشباب اهتمام الدولة بقادة المستقبل؟

بالطبع خاصة جلسة محاكاة الحكومة المصرية بالمؤتمر الوطني السابع للشباب الذي أُقيم في العاصمة الإدارية الجديدة، فمحاكاة الحكومة المصرية تقليد مهم في المؤتمر، ومن الجيد إعادة إحيائه، كما أن الشباب المشاركين في المؤتمرات جميعهم من المتفوقين دراسيا وينتظرهم مستقبل باهر.

كيف ترى حالة الاستقرار الأمني الذي وصلت إليه البلاد؟

الدولة استردت الأمن والأمان الذي افتقدته وهذا ليس أمرا بسيطا، ونعمة الأمن في حد ذاتها تعطينا قيمة كبيرة جدا وأيضا نعمة البناء، فالسيسي يملك القاطرة يريد أن يبني وأن يؤسس ويفعل ويجب أن يدعمه الشعب المصري بكل فئاته وأنا أعتقد أن كل فئاته متفهمة هذا، ولا تنظر إلى ما تعانيه إلا من منظور أن هذا ضرورة وليس أمام الرئيس خيار آخر.. فلو لم يكن هناك إصلاح اقتصادي ما كان لنا أن نستمر كدولة وقد تسقط الدولة.

أين تقع الإسكندرية في جدول أعمال الرئيس السيسي؟

الرئيس يسعى حاليا إلى أن تستعيد مدينة الإسكندرية المظلومة مكانتها وبريقها بإقامة مشروعات كبيرة سكنية ومرورية وأبناء الإسكندرية وخاصة المثقفين والمبدعين منهم، يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في إنقاذ المدينة حتى تعود كما كانت من قبل قبلة الحضارة والإبداع، والإسكندرية قدمت على مر العصور رموزا وطنية متميزة في الإبداع والفنون والفكر والثقافة، إلا أن هذا التميز تراجع خلال العقود الأخيرة، بعد أن فقدت بريقها وتغيرت ملامحها الساحرة نتيجة تعرضها للتهميش.

ما هو الجديد الذي تقدمه مكتبة الإسكندرية في عهد د. مصطفى الفقي؟

المكتبة تسعى للنهوض بالحركة الثقافية بالإسكندرية من خلال الدور الثقافي لها، والمكتبة تسخر جميع إمكانياتها للنهوض بالحركة الثقافية بها، وأبواب المكتبة مفتوحة لكل من يريد تنظيم حدث ثقافي، ولا أدري متى تنتهي المركزية بالقاهرة حتى في الأنشطة الثقافية حيث ابتلعت العاصمة النشاط الثقافي في مصر. وأود أن أؤكد أن المكتبة تتبنى الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية خاصة من أبناء الإسكندرية، فلابد أن ينظر للإسكندرية بعين الاهتمام في جميع المجالات.

هل يمكن أن يكون للمكتبة دور إقليمي ودولي يتماشى مع انفتاح مصر على الخارج؟

بالطبع فلدينا متاحف ومركز المخطوطات والترميم والقبة السماوية وأوركسترا وقاعة مسارح ولدينا مؤسسة فريدة في العالم فهي امتداد لمكتبة الإسكندرية الأولى التي أنشاها بطليموس الأول والثاني، ونستخدم المكتبة لدعم مصر أفريقياً حيث فتحت باب التعاون مع دولتي الكونغو وغينيا ونفكر في إيفاد مجموعة لإثيوبيا لنهدي مجموعة كتب كبيرة، حيث أرى الثقافة عاملا أساسيا في العلاقات الدولية فهي تلين وتطوع الأمور ونسعى لاستخدام السلاح الثقافي في مواجهة القارة الأفريقية والعالم العربي.. والمكتبة منتشرة في الخارج ولدينا مذكرات تفاهم وعلاقات قوية مع اليونسكو ومع المتحف البريطاني في لندن وباريس، وننسج الآن خيوط تعاون مع روسيا حيث نسعى في كل اتجاه، فكانت تعليمات الرئيس لنا أن العالم ليس فقط روسيا وأميركا ولكن أيضا شرق آسيا والصين وأميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية وغيرها أي التمدد في كل اتجاه.

ما الذي يدفع فرد أو مجموعة إلى تبني أفكار متشددة تدفعها للصدام مع الدولة والمجتمع؟

التطرف يرتبط بما يسمى «محنة الفرد» في المجتمع المعاصر، التي تتمثل في ضغوط الحياة، والإحساس بالظلم، وعدم القدرة على الوفاء بالاحتياجات المتزايدة، والتهميش الاجتماعي وهو ما يدفع الشخص المأزوم للجوء إلى الدين بوصفه الملاذ، والغطاء لتصرفاته، والتطرف والتشدد والإرهاب في جانب منه انعكاس للصراعات النفسية التي يكابدها الشخص المأزوم. والتطرف والإرهاب لا يرتبط بالإسلام بل شهدت العصور الوسطى صراعات دموية عنيفة في أوروبا، وأدعو الجميع إلى تجديد العقل، وتطوير الثقافة والتعليم، وإبعاد الدين عن مناورات السياسة، فجماعات الإسلام السياسي تعد من أقوى الضربات التي وجهت للإسلام ذاته على مدار التاريخ.

هل نستطيع القول إن الخطر الإخواني في طريقه إلى الزوال؟

لم يزل خطر الإخوان، ومازالت هناك خلايا نائمة في الداخل، ومازال هناك حصار شرس ضد مصر إعلاميا وسياسيا في الخارج.. استمعوا إلى قنوات بي بي سي، وسي إن إن وغيرها لتدركوا أن هناك رغبة في التحريض والكذب والافتراء، عز عليهم أن تظل مصر صامدة وعصية على السقوط لأنهم كانوا يريدون بسقوطها أن تحدث فوضى كاملة في المنطقة ويتغير وجه الحياة فيها وفقا لمنطق جماعة الإخوان.

كيف ترى المشهد العربي في ظل الأحداث الجارية في المنطقة؟

المنطقة العربية تعيش على برميل بارود، وتعاني من الاضطرابات، وأي حادث بسيط، قد يشعل فتيل الحرب والرئيس السيسي استطاع إبعاد الدولة المصرية عن أوضاع مضطربة، وهذا ليس معناه أن مصر بعيدة عن أي خطر، فمسؤولية مصر عن المنطقة العربية مسؤولية أبوية، ودول المنطقة ينظرون لمصر بأنها حامي المنطقة.

الحديث عن تسوية للقضية الفلسطينية عن طريق ما يسمى بـ «صفقة القرن» هل ينهيها إلى الأبد؟

لا يمكن تغيير الأوضاع القائمة في فلسطين إلا في وجود التفاف عربي قوي، فالقضية الفلسطينية تعيش أسوأ عصورها في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وما يحدث في التعامل مع القضية الفلسطينية ما هو إلا عودة للوراء لما قبل 1973. أما محاولات الجانب الأميركي حل القضية الفلسطينية عن طريق ما يسمي بـ «صفقة القرن» فهي بلهاء وبلا معنى، والإغراء الزائد من جانب الولايات المتحدة تعودنا عليه في القضية الفلسطينية، ومضمون «صفقة القرن هو محاولة إغراء الجانب الفلسطيني بوضع اقتصادي أفضل مقابل التخلي عن الحقوق السياسية، وهو حديث غير منطقي.

