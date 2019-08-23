عربيات ودوليات

كشفت التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً في مصر بـ «جبهة النصرة» وعددهم 16 متهماً بأنهم شكلوا خلية تابعة لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي التكفيري داخل مصر - أحد أذرع تنظيم القاعدة الذي تأسس عام 2011- وقال المتهمون في اعترافاتهم خلال جلسة محاكمتهم أنهم كانوا يستهدفون المنشآت العامة والحيوية لإسقاط الدولة وأنظمتها، وأيضاً استهداف أبناء الطائفة المسيحية.

وشملت اعترافات المتهمين للنيابة العامة أن الخلية أسسها محمد أحمد إبراهيم كامل الذي اعتنق الفكر التكفيري في الثمانينيات، وكان ضمن المتهمين بمحاولة اغتيال وزير الداخلية حسن أبو باشا، ومع بداية ظهور تنظيم القاعدة تلاقت أفكاره مع أفكار التنظيم فقام بمبايعة قيادات التنظيم على الولاء والطاعة.

وكشفت التحقيقات عن أن قيادات تنظيم جبهة النصرة يعتبرون الدول العربية والإسلامية أرضًا للجهاد، ويستبيحون دماء المواطنين، واعتمدوا على استقطاب عناصر من مختلف الجنسيات للعمل معهم على 3 محاور؛ الأول محور فكري تمثل في تعليم العلم الشرعي الخاص بأفكارهم ومعتقداتهم الخاطئة وإمدادهم بالمؤلفات الالكترونية والمكتوبة، ويعقدون لقاءات تنظيمية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو اللقاءات المباشرة، والثاني حركي شمل تعليم العناصر التخفي من الرصد الأمني مستخدمين أسماء حركية والتحدث باستخدام الشفرات، وعقد الاجتماعات دون رصدها أمنياً، والمحور الثالث هو «العسكري» لتعليم استخدام السلاح وتركيبه وتعليم فنون القتال وحرب العصابات، وتصنيع العبوات المتفجرة تمهيدًا لاستخدامها في عمليات متطرفة.

ويحاكم المتهمون في تلك القضية بتهمة تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية ، والمشاركة في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.

