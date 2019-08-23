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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات، معلنة قبول طلبات تحويل لـ 75169 طالباً وطالبة بنسبة 86.72 % من المتقدمين.

وأعلنت الوزارة، نتيجة تقليل الاغتراب بعد الانتهاء من عمليات فرز وترتيب طلبات تقليل الاغتراب التى تقدم بها الطلاب وقبولها حسب النسبة المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات وهي 10% من نسبة المقبولين بالكليات من طلبة الثانوية العامة.

وأغلق الموقع الإلكترونى للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية، باب التحويلات أمام طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، مساء الثلاثاء الموافق 20 أغسطس الحالي، حسب الخريطة الزمنية التى أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من قبل.

وأعلن مكتب التنسيق، أن 86 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا رغباتهم بتحويلات تقليل الاغتراب، مشددًا على أن التحويلات في حدود النسبة المقررة 10%، مشيراً إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن، وهي: «التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، مؤكداً أنه لا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط.

