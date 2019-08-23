الاخيرة

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون ان موسم نجم «سهيل» يبدأ غدا ويمتد 53 يوما حتى دخول الوسم في 16 اكتوبر المقبل. واضاف أن لنجم (سهيل) اربع نجوم تشرق في الفجر تباعا كل واحدة بعد 13 يوما وهي الطرف والجبهة والزبرة والصرفة وكلها من نجوم برج الأسد. واوضح السعدون لـ«كونا» ان اهل الجزيرة العربية يستبشرون بطلوع النجم المشهور «سهيل» فمع طلوعه تبدأ حقبة جديدة من فصول السنة اذ ينتظره اهل الكويت والجزيرة العربية بفارغ الصبر فبعد طلوعه يلطف الجو قليلا ويبرد الماء ويزيد الظل طولا ويطول الليل ويقصر النهار ويقل عدد ساعات النهار المعرضة لحرارة الشمس. واضاف ان الشمس بهذا الوقت تميل نحو الجنوب ويزداد اقترابها من خط الافق يوما بعد يوم مما يجعل اشعتها اقل حرارة ويكون متوسط درجات الحرارة العظمى في الايام الاولى 45 درجة والصغرى 28 درجة مئوية، مشيرا الى ان معظم سكان الجزيرة العربية كانوا يسكنون الصحراء وكذلك اهل القرى والمزارع فقد ابتدعوا نظاما لتقسيم السنة الى عدة مواسم وفصول تبدأ مع طلوع سهيل ومن بعده الوسم الى نهاية المواسم المعروفة.

وبين السعدون ان نجم سهيل من النجوم الجنوبية ويعد ثاني المع نجم في السماء بعد نجم الشعرى اليمانية «المرزم» ويبعد عن الأرض 313 سنة ضوئية وتبدأ رؤيته بالعين في الكويت بتاريخ 5 سبتمبر المقبل.

