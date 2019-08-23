الاخيرة

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن منخفض الهند الموسمي بدأ بالانحسار التدريجي ما يؤدي الى هدوء تدريجي في سرعة الرياح وارتفاع للرطوبة النسبية وظهور للسحب المنخفضة والمتوسطة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وأوضح مراقب التنبؤات الجوية في الادارة عبدالعزيز القراوي ان الطقس نهار اليوم سيكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه تتحول لاحقا الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

ولفت القراوي في تصريح لـ«كونا» الى أن الطقس المتوقع نهار غد السبت سيكون حارا ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 43 و45 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 1 و3 أقدام.

