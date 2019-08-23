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شارك رئيس البرلمان النيوزيلندي، تريفور مالارد، رضيعا، يبلغ من العمر 6 أسابيع، مقعده في صورة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام مالارد باطعام طفل النائب عن حزب العمال، تاماتي كوفي، أثناء ترؤسه لجلسة برلمانية الأربعاء، لمناقشة قضيتي ارتفاع أسعار الوقود واستراتيجيات الدفاع.

وعلق لاحقا على صورته صحبة الرضيع في «تويتر» قائلا: «عادة ما يجلس على مقعد رئيس البرلمان من يشغلون هذا المنصب، ولكن اليوم يشاركني ضيف مهم في الجلوس على هذا الكرسي!».

وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها مالارد، الذي لديه ستة أحفاد، كرسيه مع رضيع.

فقد سمح مالارد منذ حصوله على منصب رئيس البرلمان عام 2017 للرضع بدخول البرلمان، كما قام بافتتاح مزيد من المنشآت للنواب الذين لديهم أطفال.

