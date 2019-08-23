أول النهار

اكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري اهمية مشروع تطوير الطريق الدائري 6.5 السريع والذي يخدم المدن الاسكانية الجديدة (مدينة غرب عبدالله المبارك) والمدينة الجامعية بالشدادية، لافتة الى ان المشروع الحيوي سوف يسهل ويسهم في تخفيف الازدحامات المرورية وتسهيل الحركة المرورية لساكني ومرتادي المناطق الواقعة بين الدائري السابع والدائري السادس السريعين.

وطالبت بوشهري خلال لقاء مع وفد صيني برئاسة الملحق التجاري والاقتصادي بالسفارة الصينية والمدير الاقليمي بالشرق الأوسط ومدير شركة/ ميتالورجيكال كوربوريشن الصينية المحدودة (MCC) وهي الشركة المنفذه لمشروع تطوير الطريق الدائري 6.5 السريع وبحضور كل من وكيل وزارة الأشغال العامة المهندس/ اسماعيل علي أحمد ومدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري المهندسة/ سُهى جاسم أشكناني طالبت بتقديم تقرير شهري للوزارة بسير أعمال المشروع للتأكيد على الالتزام بالنسبة المطلوبة والبرنامج الزمني المعتمد لانهاء المشروع.

وبينت بوشهري أهمية الحرص على تسريع وتيرة العمل بالمشروع ورفع نسبة الانجاز فيه لتحقق نسبة (5%) من قيمة العقد على الأقل شهرياً، مشيرة الى ان على الشركة الصينية المنفذة لهذا المشروع الحيوي (MCC) الالتزام بالمحافظة على هذه النسبة حفظاً لحق الدولة ولتفادي أي تأخير متوقع لهذا المشروع وذلك بزيادة عدد المعدات والآلات والعمالة البشرية من قبل الشركة، مضيفة أن جهاز الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الأشغال العامة على أتم استعداد لتقديم كل العون والمساعدة للشركة في الحصول على الموافقات المطلوبة من أي جهة حكومية أخرى بالدولة وذلك حرصاً من الوزارة على مصلحة المشروع ودفع عجلة العمل بهذا المشروع، لافتة الى حرص الوزارة بانجاز مشاريعها وفقاً للبرنامج الزمني المقرر لها ومساعدة الشركات المنفذة لتلك المشاريع في المُضي قُدماً في تنفيذ خطة الدولة بتطوير منظومة شبكة الطرق والجسور ووفقاً للمواصفات العالمية والقياسية المعمول بها.

واستمعت الوزيرة خلال اللقاء الى الملحق التجاري والاقتصادي الصيني الذي أوضح رغبة بلده في انجاز العديد من المشاريع الحيوية والمهمة بالكويت وتنفيذها على الوجه الأكمل بالمدة والقيمة التعاقدية واستعرضت خبرة الشركات الصينية في العديد من المجالات مثل (الطرق والجسور والموانئ والمباني)، والتي تعتبر شركة (MCC) هي إحدى هذه الشركات.

وأوضح الجانب الصيني حرصه واهتمامه بملاحظات الوزيرة وحرص الشركة المنفذة على تنفيذه وفقاً للمتطلبات والشروط التعاقدية للمشروع مع طلب مساعدة الشركة في تذليل جميع الأمور العالقة والعوائق مع بعض الجهات داخل الوزارة وخارجها.

