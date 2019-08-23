أول النهار

أكدت وزارة المواصلات أن حركة البريد تسير بصورة طبيعية، مشددة على أن التكدس في المراكز البريدية انتهى بعد تعليمات وكيل الوزارة المهندسة خلود الشهاب ومديرة الحركة البريدية صديقة خاجة على متابعة سير انهاء التكدس.

وأوضحت مدير ادارة الحركة البريدية صديقه خاجة أن تقرير حصيلة العمل في مركز الفرز وتبادل الارساليات بمطار الكويت أن الادارة بالرغم من الامكانات البسيطة عالجت الادارة البريد المسجل والطرود والبريد الممتاز ولا يوجد اي تكدس في مركز الفرز وتبادل الارساليات بمطار الكويت.

يذكر أن «المواصلات» عانت سابقا من أزمات متكررة في مشكلة البريد الأمر الذي جعلها تجد حلولا جذرية لانهاء معاناة المواطنين من فوضى البريد واهمال الجهات المعنية بهذا المرفق المهم بالنسبة للكثيرين.

